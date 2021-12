IMPACTO te invita a una bohemia irrepetible

Una mujer amorosa , independiente, decidida y muy radical * Con mucha fe y amor, revela que Dios y la familia son sus prioridades y están por encima de todo

POR JOVIRA

La modelo colombiana Sara Aswad conquista la mirada masculina… y es que tiene una belleza femenina que seduce a cualquier hombre.

Esta bella joven tiene 21 años de edad tiene pasión por la comunicación social y el periodismo… y rompe el mito de la mujer bonita.

Es una mujer amorosa , independiente, decidida y muy radical.

Aswad muestra orgullo por sus raíces.

“Nací el 4 de abril en la ciudad de Tulua valle del Cauca, que por cierto no creo que muchos conozcan mi pequeña ciudad, pero me siento bastante orgullosa de ella”, añade.



Señala que desde pequeña tuvo inclinación por el modelaje.

“Desde muy bebé empecé en el tema del modelaje, en varias ocasiones me llamaron para ser imagen de marcas y para realizar comerciales, realicé mi primera pasarela a los 7 años. Poco a poco se me fueron presentando más oportunidades en este medio del modelaje y más ahora en la ciudad en la cual vivo que es en Cali”, expresa con alegría y mucha simpatía.

Sin tapujos habla de su gusto por modelar.

“Lo que más me gusta de mi trabajo es que me permite ser como soy, me permite ser una mujer espontánea, sensual, pero sobre todo este medio me ha permitido conocer personas muy especiales para mí que las puedo considerar mis amigos”, agrega.



“Mi día normal empieza desde muy temprano, realizo mis entrenamientos, trato de visitar a mi mamá y si debo ir a trabajar o tengo fotos pendientes, las hago con mucho gusto y con gran profesionalismo”, enfatiza.

Comenta que en el futuro su deseo es vivir en otro país, especialmente Europa.

“Lo primordial para mi es ser profesional, no hay nada como una mujer independiente. Quisiera también irme a vivir a otro país, me encantaría Europa, y poder desenvolverme un poco mejor en el campo de la presentación de televisión y obviamente de la mano del modelaje para hacerme conocer en otras partes del mundo. Y también impulsar mi marca que tengo junto a mi madre de vestidos de baño llamada La’Mar, llegar a muchas mujeres con nuestro estilo y que se sientan identificadas”, dice la sensual Sara.

‘DIOS Y LA FAMILIA, POR ENCIMA DE TODO’

Con mucha fe y amor, revela que Dios y la familia son sus prioridades y están por encima de todo.



“Mi mayor pasión es Dios, está por encima de cualquier cosa, y gracias a Él soy lo que soy hoy en día, las cosas que tengo son gracias a Él, porque ha permitido que pasen muchas oportunidades en mi vida que me han beneficiado. Desde muy pequeña siempre me han inculcado este amor por Dios y por eso todo el tiempo busco de él.

“Es muy importante para mí la familia, pues son las únicas personas que están en las buenas y en las malas, y haber perdido un integrante de ella creo que ha sido uno de los momentos más difíciles para mí y me han robado el aliento, saber que no volvería a ver a esa persona que era tan importante y el vacío tan grande que dejó. La extraño mucho”, asevera con un nudo en la garganta.

Respecto a cómo se considera, expresa: “Soy bastante comprometida, humilde y muy leal. No me gustan las personas mentirosas, el que quiera demostrar todo el tiempo lo que tiene, el querer pasar por encima de los demás, me parece fatal”, enfatiza.

Sobre su comida favorita expresa: “Mi comida favorita es una cremita de espinaca que me hace mi abuela con un toque secreto, es brutal”.

“Mi postre favorito el de limón, me lo puedo comer todo en un día.

“El arte mexicano me parece espectacular y soy fan #1 de Frida Kahlo. Su cultura, su comida y en especial sus playas es un paraíso”.

CINÉFILA DE CORAZÓN

Comenta la bella modelo colombiana que es cinéfila de hueso colorado.



Sus películas favoritas son: “Aves de presa”, “fragmentado” y “Milagros del cielo”

“Me encanta ir a cine, salir a trotar, me gusta estar informada, bailar y también disfruto demasiado pasar tiempo con mi mamá.

“Si mi vida fuera un libro le pondría vivo y soy feliz, me siento completamente viva y llena de amor, soy feliz con lo que tengo y con lo que soy”, comenta con mucha firmeza y seguridad en sus palabras.

Ya para terminar, la escultural Aswad expresa que lo maravilloso dura poco, considero esta frase para mí primordial en mi vida y como lo maravilloso dura poco… por eso hay que aprovecharlo y valorarlo al máximo.