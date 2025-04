Enrique se fue con su música a otra parte

“Tengo sentimientos encontrados y con diversas preguntas del por qué tenía que padecer problemitas de salud que me impidieron asistir al famoso festival”, añade.

ERIC GARCÍA

Profunda tristeza pasa por este momento Diva Gorgorcha, la cantante de pop.

Y es que por problemas de salud no tuvo la dicha de participar en el Vive Latino 2025 el sábado pasado.

Pese a que se preparó para dar lo mejor de sí y tener la oportunidad de estar en uno de los eventos más importantes, todo se le vino abajo, por lo que sus fans se quedaron con las ganas de verla cantar en el Vive Latino.

Al ser interrogada por su problema de salud, Gorgorcha responde: “Ahora se le conoce como Covid. Una gripe muy intensa y ronquera. Tuve completamente la garganta cerrada, no podía hablar y unas temperaturas muy altas, por esa situación tuve que avisar para que no me mencionaran. Me da mucha tristeza no asistir, pero como sabemos todos, primero está la salud”.

La Diva dijo que estaba muy emocionada. Ya estaba en ensayos con su cuerpo de bailarines para dar lo mejor de sí.

“Espero poder estar el próximo año. Nunca me habían convocado, pero ahora sé el caminito y espero lograrlo en el 2026”, agrega.

DIOS LE CONCEDIÓ LA DICHA DE SER MADRE

Es de resaltar que la también actriz de novelas se ausentó de los escenarios para cuidar su embarazo.

Pensó que no podía ser mala y cuando menos lo imaginó Dios le dio la oportunidad de ejercer esa faceta.

“Fue un embarazo bonito, pero de cuidados”, comenta.

Por si no lo sabes, estimado lector, su hijo Max nació el 31 de diciembre de 2024 y la Diva se dedicó en cuerpo y alma para disfrutar a su bebé.

Hizo una pausa en los escenarios y ahora que ya ve la fortaleza y la independencia del niño retoma su carrera.

“Voy pian pianito. Mi hijo ya quiere caminar y ya balbucea algunas palabras; eso me da mucha fe y confianza de que ya puedo continuar con mi carrera que tanto quiero: La cantada y artisteada”, expresa con mucha emoción Gorgorcha.

“Lo del Vive Latino me da tiempo para que mi hijo esté más grandecito y pueda subirme al escenario el año entrante”, afirma la bella cantante Diva.

Antes de que se suelten comentarios y una serie de rumores, Gorgorcha sale al paso y expresa de viva voz las razones que le impidieron asistir al Vive Latino.

Es así como Diva quiere que sus admiradores estén muy bien informados y desde ahorita ya se prepara para el Vive Latino 2026.