¡Cuatro reinas en una noche espectacular en la Arena Ciudad de México!

Cuatro estilos en el ‘Dancing Queens’ * Fey, Ana Bárbara, Gloria Gaynor y Marta Sánchez, juntas el próximo 30 de junio * “En mi renacer espiritual, físico y emocional, celebro la vida con mi querida Fey, con nuestra reina Gloria Gaynor, con nuestra querida, ausente por hoy, pero estará presente Marta Sánchez, y muy feliz de que mi hijo esté saludable”, expresa la cantante grupera

ERIC GARCÍA

Fotos: Armando García

Para los amantes de la buena música, tienen una fecha especial que será histórica: 30 de junio.

Resulta que ese día la Arena Ciudad de México será escenario del gran evento Dancing Queens, en donde cuatro estrellas de calidad internacional, cuatro estilos harán acto de presencia en una sola noche.

El pasado miércoles 19 de junio fue la conferencia de prensa de dos grandes de la música: Fey y Ana Bárbara. ¿El motivo? Anunciar su participación en el esperado show.

“Vamos aquí, así es que bienvenidos, muchas gracias. Es para mí muy significativo y quiero empezar diciendo, Fey, qué bueno, bienvenida a nuestra querida Gloria Gaynor, quien es un ícono maravilloso de la comunidad”, expresa Ana Bárbara.

“Y justamente estamos celebrando el Pride 2024 en la Arena Ciudad de México. Para mí es impresionante”, añade Ana Bárbara.

“Creo que son de las cosas importantes que van a poder escuchar y ver mis hijos, mis nietos. ‘Mamá, ¿estuviste con la Fey? Con la Marta Sánchez, sí’. Diferentes etapas de la vida, pero es fascinante esta combinación”, agrega.

“Quiero agradecerle a Sergio que se le haya ocurrido esa idea; cuando nos lo dijo a mi equipo, a Rose, mi manager, yo me emocioné muchísimo”, comenta Bárbara a medios de comunicación.

“Lo vi como que no se va a lograr, te soy honesta, dije ‘¡ay!, a poco va a venir la Gloria”, dice Ana.

En la conferencia, lamentablemente no estuvieron presentes Marta Sánchez, quien está en concierto en España, y Gloria Gaynor, quien se conectó vía Zoom. Sin embargo, debido a problemas de conexión, Gaynor solo pudo estar unos minutos y no logró participar completamente.

“Lo vi muchísimo, lo vi como que no se va a lograr, te soy honesta. Y aquí está Gloria con nosotros. ¡Qué emoción! Sí les parece, ahora hay que seguir con nosotros”, asevera la cantante grupera.

“Hay que darle la bienvenida a Gloria, que ella se conecte, que nos diga”, añade.

También hubo una sesión de preguntas y respuestas, en donde Fey y Ana dieron más detalles sobre el espectáculo. Además, Bárbara tocó un tema personal que había causado gran intriga en los medios.

“En mi renacer espiritual, físico y emocional, celebro la vida con mi querida Fey, con nuestra reina Gloria Gaynor, con nuestra querida, ausente por hoy, pero el 30 estará presente Marta Sánchez, y muy feliz de que mi hijo esté saludable”, agrega.

“En realidad, yo ya me estaba despidiendo de este mundo literal, y él, él, mi dolor fue verlo regresar, y saber que él se podía ir conmigo, o irse, no sé, es muy fuerte, pero estoy aquí y feliz. Sí, estábamos juntos, pero yo me quedé atrás, y él me ayudó, y estoy realmente en shock, todavía no lo supero, pero estoy con el doctor tratando de superarlo”, enfatiza Bárbara.

“¿Saben qué es la comunidad gay para mí? Eran pedazos de mi alma. ¿Ah, sí? Mejor que el chico, sí. Así es. Qué bonito”, asegura Ana Bárbara.

SON HISTORIAS DE VIDA: FEY

“Pues, para mí también, yo creo que… ‘¿Pedazos de tu alma?’, ‘Pedazos de mi alma’, ‘Azúcar’, pero mi amor, no amargo”, comenta Fey.

“Creo que somos… como compartimos mucho, compartimos desde el principio historias de vida. Me han hecho siempre sentir, como dices, cobijada”, añade.

“Me han hecho sentir que puedo volar, por cual es deliciosa ir arriba del escenario, conectar, que puedo ser libre. Y me dan alas también, con ese ejemplo, ¿no? Así que soy feliz cantándoles, soy feliz celebrándoles. Para mí es increíble. A ver, además de que hemos sido muchas veces reinas, nos han puesto nuestras coronas”, agrega la baladista.

“Pero yo creo que ahora nosotros queremos regresarles, ¿no?, todo ese amor que nos han dado, todo ese brillo y todo ese amor. Nos amamos profundamente y nos vamos, como les dije, esto es para ustedes, es para juntarnos de colores esa noche”, enfatiza Fey.

CUENTO MARAVILLOSO: ANA BÁRBARA

También no solo se habló del show. Ana Bárbara tocó un tema muy personal que ha causado gran intriga entre los medios.

“Una amiga mía, una monja budista, me ha ayudado mucho en todo este trance, hermosa y pensé en ella cuando me metí al mar. Y pensé en Ángel, mi marido”, asevera Bárbara.

“Y de repente también llegó mi otro ángel, Chema. Entonces está una conexión afuera y fuerte”, añade.

“Es un cuento maravilloso con María José, una de las cantantes también, sin agraviar, más talentosas, más trabajadoras. Es un tema mío, pero es un tema de ella. O sea, que ella lo saque a sus pies”, expresa Ana.

“Mi rey, mi santo, también espérenlo (se estrenó el jueves pasado). Pueden primero bailar con ‘Bailando’ de Fey. Y luego ponerse una buena guarapeta porque la mía se está chupando”, comenta la artista grupera.

Así que ya saben, no lo olviden, marquen en sus calendarios el 30 de junio y no se pierdan el show “Dancing Queens” en la Arena Ciudad de México. ¡Va a ser un espectáculo inolvidable!