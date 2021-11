Carla Estrada quiere su Gloria

La realizadora de exitosas telenovelas como “Quinceañera”, “Amor en Silencio” y “El Manantial”, declaró que se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su vida

POR KARLA GARCÍA

Justo porque Gloria Trevi nació de un casting cuando la misma Carla Estrada buscaba a una niña con Chispita, el personaje infantil que hizo Lucero en una telenovela, la regia decidió empezar el proyecto de su bioserie con la productora de Televisa.

La tarea de encontrar a las jóvenes que puedan dar vida a la cantante inició en la Ciudad de México, después en Guadalajara y el 30 de noviembre será el casting en Monterrey, la tierra de la Trevi.

Estrada, quien estuvo en la celebración del Grammy Latino en Las Vegas, al igual que la cantante regiomontana, fue clara en cuanto a las características que está buscando a las posibles Glorias.

Deben ser chicas de 15 a 25 años, y las menores deben ir acompañadas de un adulto.

La cita es de las 10:00 a las 18:00 horas en las instalaciones de Televisa Monterrey. A las interesadas se le piden llevar fotografía.

“Hemos visto a muchísimas niñas, todavía no empezamos con los call backs. Muchas cantan, pero talento histriónico no lo sé, porque ésta será la segunda prueba”, indicó Estrada.

La respuesta del público al casting realizada en la Ciudad de México y Guadalajara fue muy buena, añadió la “reina midas de las telenovelas”.

“Vamos a ver si hay alguna norteña por ahí pudiera ser. Hemos encontrado gente que tiene talento, no sé si para cargar con la responsabilidad de la serie, pero por eso estamos en búsqueda”, añade.

Se busca a dos jóvenes que se parezcan a Trevi, pero también deben reunir otros requisitos muy importantes.

“Que también actúen, estamos buscando a la adolescente y la joven”, añadió.



Estrada compartió que para la realización de la bioserie ha tenido muchas entrevistas con la controvertida intérprete, de quien ya se realizó una película de su vida.

“Hemos visto más de 3 mil horas de videos. Hemos hecho más de 50 entrevistas y estamos trabajando en esto”, indicó.

La realizadora de exitosas telenovelas como “Quinceañera”, “Amor en Silencio” y “El Manantial”, declaró que se enfrenta a uno de los retos más difíciles de su vida.

“Porque Gloria es una mujer que ha tenido una vida en todos los sentidos importante, difícil, brillante porque es exitosa, ha vivido momentos muy tristes de su vida; ella nació de un casting, por cierto”, indicó la productora.

“Es un casting que hice yo, sí, es increíble, por eso estamos haciendo esto, porque de alguna forma ella nació de un casting. Deseo de verdad, es encontrar a la Gloria que pueda representarla y que le vaya increíble en su carrera”, enfatiza Carla Estrada.