México no trasciende porque hay mala organización en el futbol: Rafa Márquez

Va a costar ver al Barcelona al que estábamos acostumbrados, señala el ex defensor de la selección mexicana

POR SABÁS HERNÁNDEZ

México tiene todo para trascender en el plano internacional, pero la mala organización del futbol es su peor enemigo.

El ex defensor de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, aseguró que el sistema del balompié nacional ha hecho que el nivel tanto del Tricolor como de sus futbolistas esté subdesarrollado, a pesar de contar con todo a favor para poder destacar.

“Somos pocos los que hemos tenido éxito en Europa, y digo pocos porque somos muchos en México y lamentablemente no hemos crecido como pudiéramos porque tenemos infraestructura, calidad, talento, pero al final yo creo que cómo está organizado el tema del futbol en México es lo que no permite el crecimiento que necesitamos, por eso creo que en los Mundiales no somos capaces de avanzar en las fases finales”, declaró el “Káiser”.

Márquez, que se retiró como futbolista en 2018, señaló que con la llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barcelona ha tenido las puertas abiertas, pero antes de volver a la escuadra donde fue multicampeón necesita concluir su curso de entrenador.

🗣️🇲🇽"Es difícil salir de tu PAÍS y que te TRATEN ASÍ" 🥲@RafaMarquezMX, emocionado, en #ChiringuitoMárquez pic.twitter.com/ZhaMtnD1RK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2021

“Estuvimos a punto, pero necesito terminar el curso de entrenador para poder estar ahí, la puerta sigue abierta para poder regresar al Barcelona y mi idea es seguir aprendiendo.

“La oferta que me hacían era estar con el juvenil A, que es una categoría para seguir aprendiendo, para seguir escalando, para estar con equipos grandes”, abundó.

Sobre el presente blaugrana, el ex defensor de los catalanes aceptó que la institución tardará en volver a su mejor versión.

“Uno lamenta el momento en el que está el Barcelona, pero es momento de apoyarlos, en las buenas y en las malas hay que estar, más en las malas, es triste ver esta situación y sé que les va a costar para volver a ver un Barcelona al nivel en el que estábamos acostumbrados”, expuso.