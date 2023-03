Ana María Markovic sobresale en el juego del hombre

Calificada como la futbolista más bella del mundo * La joven escultural juega como delantera en un equipo de la Superliga Femenina de Suiza; su talento y belleza han resaltado en el campo de juego

Ana María Markovic es una jugadora con nacionalidad suiza y croata, delantera del Grasshopper Club Zurich de la Superliga Femenina de Suiza.

Sin embargo, la joven no solo ha brillado por su talento en las canchas de juego, también ha sido elogiada y destacada por algunos medios como la futbolista más hermosa del mundo.

A pesar de que a la jugadora croata, de 22 años de edad, le agrada el “título” dado por su belleza, ella prefiere ser destacada por sus tácticas en el campo de juego.

“Me gustaron los artículos que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que piensan que soy hermosa”, añade.

Además, a la joven le desagradan las publicaciones en la que muchos medios y revistas la catalogan como “la futbolista sexy”.

“Eso no me gusto, en especial por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre las demás personas. Sobre todo si lo haces sobre personas que no conoces”, añade.

También mencionó que éste no sería el único inconveniente que ha tenido por su belleza con la prensa, pues en los entrenamientos con la selección nacional femenina de Croacia, en 2021, ha tenido altercados que la han “desconcentrado”.

“Cuando estaba con la selección, unos 25 periodistas de repente quisieron entrevistarme en el hotel del equipo. Entonces intervino la asociación de fútbol nacional para que pudiera concentrarme en el fútbol”, manifestó al citado medio.

A esto se suman los problemas personales que Markovic ha tenido con los medios.

“Después de eso, muchas personas me escribieron haciéndose pasar por gerentes, y sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y solo miran para afuera. Creo que es una gran lástima. Creo que la gente así debería averiguar más de antemano y ver qué puedo hacer en términos de fútbol. Mucha gente me dio la sensación de que era bonita y que solo por eso podían hacer algo conmigo en las redes sociales y querían ganar dinero con eso”.

No obstante, el ser catalogada como la más hermosa del mundo, le ha permitido darse a conocer en otros países europeos y aumentar su popularidad.

“Estuve en todos los medios de Serbia, Croacia y Bosnia; ahora también en Austria y Grecia”, agrega.

Luego de ser seleccionada para representar a su país, registró el primer gol en dos partidos como internacional. La croata no solo se dedica a jugar, también está involucrada con el mundo del modelaje y el marketing.

La ‘futbolista más guapa del mundo’ ha anunciado en Instagram que se ha visto obligada a decir adiós al fútbol durante mucho tiempo.

Y es que Ana Maria Markovic es obligada a parar por lesión.

Markovic anuncia con tristeza un duro varapalo sufrido que la mantendrá lejos de los terrenos de juego durante mucho tiempo.

La joven se ha visto obligada a decir adiós al fútbol por al menos muchos meses tras lesionarse en la rodilla durante un lance de juego este pasado fin de semana.

La internacional croata, de 23 años, contó a sus casi dos millones y medio de seguidores.

“Lamentablemente me lesioné en el último partido y ahora tendré que despedirme del fútbol por mucho tiempo”.

“Me duele tanto y todavía no puedo creerlo”, decía la delantera del Grasshopper en la Superliga Femenina de Suiza. “Todos los que me conocen saben que tengo una personalidad muy fuerte y que volveré aún más fuerte”.

“Gracias a todos por el apoyo. Lo necesitaré aún más en los próximos meses”, agregaba, haciendo referencia a lo largo de su recuperación y a los mensajes de cariño que recibía de los aficionados.

Por todo esto y más, Ana Maria Markovic es La Bella de la edición de esta semana de su revista IMPACTO.