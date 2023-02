Si no hay imposición, ganaré la candidatura: Ricardo Monreal

‘No hay diferencias entre los partidos’ * Todas las partes de la coalición trabajan en conjunto para obtener un buen resultado, no sólo en los comicios del Edomex, sino que también en Coahuila, expresa el coordinador de los diputados panistas mexiquenses

JOVIRA

Enrique Vargas del Villar, sale al paso de todos los rumores y pone los puntos sobre las íes.

“No existe ninguna diferencia entre los partidos políticos que conforman la coalición Va por México para buscar la candidatura del Estado de México, todos están trabajando de manera conjunta”, añade Enrique Vargas del Villar.

El presidente de la Comisión Política de Acción Nacional en el Edomex destacó que concluye la precampaña de la precandidata Alejandra del Moral Vela, en la que no se observó la presencia de los otros partidos que conforman la alianza, debido a que estuvo dirigida a la militancia priísta, por temas jurídicos.

“Termina la precampaña del PRI, así fue la precampaña, donde la alianza no pudo entrar por temas jurídicos. Fue dirigida a los militantes del PRI. Nosotros estamos como partido preparándonos, tengo entendido que también el PRD, estamos claros con todo el apoyo, en la campaña saldrá la alianza como alianza formal”, añade.

Aseguró que no hay diferencias con el PRD y que todos los partidos de la alianza trabajan en conjunto, no solo para la elección del Edomex, también por la de Coahuila, a celebrarse el próximo 4 de junio.

“No hay diferencias con el PRD. No hay ninguna diferencia con ningún partido de la Alianza, todo lo contrario, estamos trabajando en conjunto no solo en el Edomex, en Coahuila y en el país. No hay ninguna diferencia, cada uno está trabajando como partido y de ahí se suma a la alianza”, reiteró.

‘ZEPEDA NO SE SUMA Y LA CAMPAÑA SERÁ PROPOSITIVA’

Vargas del Villar descartó cualquier posibilidad de que el senador Juan Zepeda se sume a la alianza, que ya está muy avanzada, “pero la alianza está firme con los cuatro partidos”. Expresa que el PAN va a hacer una campaña propositiva, no de ataques ni descalificaciones. Siempre de cara a la ciudadanía, destacando los buenos resultados de los gobiernos de Acción Nacional.

Dijo que con el gobierno de coalición que se tendrá en el Estado de México, el primero en la historia del país, a partir de estas elecciones, los mexiquenses van tener beneficios de los cuatro partidos políticos que conforman la alianza.

Sobre la inseguridad señaló que ésta es la exigencia número uno de la ciudadanía en el Estado de México y de todo el país, más allá de la política, por lo que reiteró el llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se regresen los recursos del Fortaseg a los gobiernos municipales, que les permitían pagar sueldos y equipamiento para los policías.

“No es un tema político, porque la exigencia de la ciudanía no ve partidos políticos en la seguridad, lo que quieren las y los mexiquenses y todos los mexicanos es vivir en paz, lo que pasa en México todos los días (…) los abrazos y no balazos, esa estrategia no sirve, porque los delincuentes son cabron…, no les importa robar la vida de los ciudadanos, sacar sus armas y disparar a los ciudadanos y policías”, enfatiza.

Advierte que la falta de inversión en seguridad pública es el error más grande que se puede cometer; y que es un tema que debe ser atendido por los tres órdenes de gobierno.