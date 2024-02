No permitiremos la destrucción de la democracia: Rubén Moreira

‘Se debe tomar una decisión para enfrentar al crimen organizado’, añade * El coordinador de los diputados federales del PRI aseveró que es el momento que la clase política y el Estado mexicano reconozcan que el mayor enemigo de la democracia de este país es la delincuencia organizada

ERIC GARCÍA

Al participar en la apertura de los “Diálogos Nacionales para el Debate de las Reformas Constitucionales”, Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados federales del PRI, cuestionó la entrega de las iniciativas en discusión al ser presentadas justo en el ocaso de un sexenio, lo que no es fuera de la ley, pero sí llama la atención, además justo cuando está un proceso electoral en el cual la población debe de estar observando las diversas alternativas políticas.

Tras preguntar por qué no se debate sobre la seguridad, el legislador aseveró que en el PRI no permitirán la destrucción de la democracia, que es el momento que la clase política y el Estado mexicano reconozcan que el mayor enemigo de ésta y de este país es el crimen organizado, por lo que pidió que se tome una decisión para enfrentarlo, “porque es el gran elefante que anda en el Pleno, en la Sala, en todos los recintos y todos nos hacemos para un lado, hay que enfrentarlo, porque si no, un día vamos a terminar de ayudantes de ellos”.

El político coahuilense advirtió que algunas iniciativas son distintas a lo manifestado por el Presidente de la República, como es el caso de las pensiones que no es al 100 por ciento como se había prometido; aseguró que su bancada votará en favor de ésta, pero exige que para sea para beneficio de todos como se había dicho y no de unos cuantos como se plantea en la reforma presentada,

El líder congresista aseguró que los diputados del PRI están dispuestos a debatir, dialogar y participar en el proceso de análisis del paquete de iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, pero puso sobre la mesa que se discutan otras que son importantes, como dar pensión para adultos mayores a partir de los 60 años y no como se propone a los 65, ya que la esperanza de vida ha disminuido 5 años.

Mencionó que otro tema relevante es el salario mínimo donde dijo estar de acuerdo que se gane más que la inflación, pero mostró su descuerdo que esto ocasione cobrarles más impuestos, pues, precisó, el fisco va a recaudar 55 mil millones de pesos de dicho aumento porque no se han regularizado las tasas.

También expresó no estar de acuerdo con las propuestas sobre la disolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los órganos autónomos, los descentralizados y desconcentrados.