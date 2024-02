Impulsa GPPRI reforma integral en movilidad

“Nos presentaron un difunto de reforma, ya venían muertas” * Sobre la borrachera entre Samuel y Álvarez Máynez en el estadio de Tigres, expresa: “Eso no es la juventud mexicana, Este es un montón de fifís que se van a un palco a emborracharse”.

ERIC GARCÍA

Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, lanzó un rato al partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Retamos a Morena y retamos a todo mundo aquí en la Cámara, a que se vote la iniciativa que está en Mesa Directiva”, añade.

“Retamos a que se vote la pensión de adulto mayor a los 60 años y no como lo puso el Presidente a los 65, que esa era la propuesta del presidente Peña, por cierto.

“Entonces seamos serios, lo que se dijo que era la iniciativa, no es lo que se puso en blanco y negro, y lo que se puso en blanco y negro tiene muchos errores de formalidad y de soporte constitucional.

“Hay que ser claro, la reforma es muy neoliberal, no cambió el paradigma de 1997, para nada, tan es así que los mercados no reaccionaron, es muy neoliberal, muy, muy neoliberal”, asevera Moreira.

“Dijeron que le iban a dar atrás a lo de Zedillo y a lo de Calderón, y no es cierto, no le están dando para atrás, para nada, lo están reformando”, agrega.

Ante el cuestionamiento de que nació muerta la reforma electoral, responde: “No, nos presentaron un difunto de reforma, ya venían muertas, porque, además, miren, en estas dos ni siquiera mandaron el impacto presupuestal, son tan mal las reformas que una de ellas en la hoja de impacto presupuestal dice: en referencia a lo que dice el artículo 11 transitorio, y el 11 no existe, y el otro impacto presupuestal dice: transferimos el artículo décimo, de la supuesta reforma, y pusieron otro. Pues esto no es serio”, enfatiza.

Sobre de que el Presidente se metió al proceso electoral, Rubén Moreira contesta: “Pues tal vez, pero no le ha ido muy bien, no le ha ido muy bien y cuando estemos diciéndole a la gente que no se va a jubilar con el 100 por ciento, para empezar, incluso en el caso extremo de que alguien tuviera 65 años, 750 semanas cotizadas, si ganaba 20 mil pesos, no va a ganar 20 mil pesos, va a ganar 16 mil pesos”.

“La reforma dice: siempre que no pase de los 16 mil pesos. Es una vacilada hombre. Vamos a votar a favor porque hay una poquita gente que puede ser beneficiada y no los queremos perjudicar, pero es más neoliberal que la de Zedillo y que la de Calderón.

El ex gobernador de Coahuila recomienda “no caigamos en esa trampa, son bien poquitos. Todo es un discurso político. Cuando ustedes ven el famoso Instituto del Bienestar, es un discurso político. Dice, las ganancias de Mexicana, ¿pues cuáles ganancias?, si no se sube nadie. De las ganancias del AIFA, ¿pues cuál? Si no salen aviones. O sea, es un discurso político para que todos caigamos allá”.

Sobre el video de la borrachera entre Samuel y Álvarez Máynez en el estadio de Tigres, Moreira expresa: “Eso no es la juventud mexicana, Este es un montón de fifís que se van a un palco de un estadio a emborracharse”.

“El populismo termina en estas cosas: en crisis profundas y esto es responsabilidad de Claudia Sheinbaum, la científica”, afirma de manera categórica.