El PAN debe registrar una transformación a fondo: Vargas del Villar

Se levantará la voz en donde no estén de acuerdo, pero apoyar en donde sea para bien * Seremos una oposición responsable, sólida y fuerte, con el fin de impulsar la salud, seguridad y economía, expresa el senador electo por el PAN

JESÚS VIRA

Enrique Vargas del Villar, senador electo por el PAN, admitió que será un reto ser oposición, pero en todo momento demostrarán a los mexicanos que defenderán al país, al levantar la voz donde no estén de acuerdo, pero apoyar donde sea para bien.

Y piden a la nueva presidenta de México que vea por el bien del país y que exista diálogo, porque manifestó preocupación sobre la reacción de los mercados tras los comicios del 2 de junio.

“Lo que esté en favor de México vamos con él, lo que no vamos a levantar la voz. Seremos una oposición responsable, una oposición sólida y una oposición fuerte”, añade.

En dicho sentido, recalcó que serán un bloque responsable y sólido, donde para su caso impulsará temas de salud, seguridad y economía.

“Al contrario, es un gran reto, para decirle a México que vamos a estar defendiéndolos y estoy listo para ello”, enfatiza Vargas del Villar.

EL SENADOR MÁS VOTADO DE LA OPOSICIÓN

Con más de 2.5 millones de votos obtenidos en las elecciones del pasado 2 de junio, el senador electo destacó que fue el candidato que más votos obtuvo de la oposición, lo que lo compromete a trabajar día tras día en beneficio no solo del Estado de México sino del país.

“Entro como el senador más votado del país de la alianza Fuerza y Corazón por México, el más votado de mi partido Acción Nacional y esto me hace tener una gran responsabilidad por México y por el Estado de México”, asevera Enrique Vargas.

“Ver qué es lo que quiere México, ver para los próximos años cómo vamos a manejar el partido para estar muy cerca de la ciudadanía. Hay grandes logros también, como en Huixquilucan, Metepec, Atizapán. Hay que ver los aciertos y hay que trabajar en ellos”, expresa Vargas.

Revelas el futuro senador panista que está trabajando en un paquete de iniciativas, que hasta el momento son nueve, para proponerlas en el Senado de la República, aunque no dio más detalles al respecto, pero una de las propuestas es que las escuelas de tiempo completo se instalen de nueva cuenta en el país.

“Hacer una agenda en favor de México, del Estado de México, siempre he defendido lo que sea bueno y positivo para México, lo que no vamos a levantar la voz, vamos a defender a México, más de 2 millones de votos me tuvieron confianza y no les voy a fallar. Voy a trabajar por ellos”, declara.