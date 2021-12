Yo no soy ningún subordinado incondicional y AMLO lo sabe: Ricardo Monreal

El director general del IMSS asistió, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Tercer Informe de Gobierno de Rutilio Escandón

POR JOVIRA

Al acudir al Tercer Informe del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, celebró este ejercicio de rendición de cuentas que el mandatario estatal realizó de cara al pueblo de Chiapas y a la mitad del camino.

Desde el Congreso del Estado, Zoé Robledo mencionó que Rutilio Escandón no es sólo el primer gobernador de Chiapas surgido del Movimiento Regeneración Nacional, sino el más indicado para serlo en tiempos de transformación y es el principal responsable de que esta política con justicia social sea una realidad en esta entidad, pues hoy en Chiapas, señaló, se lucha por una sociedad más justa, más igualitaria y más fraterna.

“Nuestro gobernador, amigo, aliado y, sin dudas, el chiapaneco que durante más tiempo ha acompañado el caminar en Chiapas del Presidente López Obrador. Con pruebas lo digo: el gobernador Rutilio es el cuadro político con más historia y que más ha luchado por el proyecto alternativo de nación que hoy encabeza el Presidente López Obrador. Por eso, él encarna la esperanza de millones de chiapanecos mexicanos y chiapanecas mexicanas que saben que la revolución de las conciencias que ha iniciado es irreversible”, expresó.

El funcionario federal refirió que hoy Chiapas tiene mucho gobernador, porque hay responsabilidad en el ejercicio público y se está poniendo en orden la casa, hay decencia y respeto al oficio de la política, el gasto público es responsable, austero y transparente, hay seriedad y honradez, pues, apuntó, no se hace política con dinero ni dinero con la política, y hay certeza, libertad y respeto a los derechos humanos y políticos.

Hemos rendido nuestro 'Tercer Informe de Gobierno' al @congresoChis, gracias al trabajo honesto y transparente. Hoy con la #4T estamos consolidando un gobierno democrático, con madurez política y finanzas sanas por un Chiapas mejor. pic.twitter.com/kLSmHf3VaH — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) December 9, 2021

‘POR EL BIEN DE MÉXICO, PRIMERO CHIAPAS’

Al precisar que Chiapas es el estado con más presupuesto para el bienestar, Zoé Robledo puntualizó que frente a la riqueza natural y cultural, y la tenacidad de su gente, los pesares e injusticias que se padecieron en la entidad durante años y con muchos gobiernos, se bordeó la idea de que podía estar en la Constitución, pero no en el pensamiento o prioridades de los gobernantes, no obstante, aseguró, con la Cuarta Transformación eso se terminó y, en los hechos, el Presidente demuestra que por el bien de México, primero Chiapas.

“No podemos fallar y Rutilio Escandón no ha fallado. Hoy la Cuarta Transformación está en nuestro destino: Chiapas no volverá a ser el último. No volverán las angustias y las penas, los momentos de triste sufrir. La promesa de feliz porvenir de nuestro himno se comienza a convertir en realidad con el gobierno de Rutilio Escandón. Es un honor estar contigo, gobernador, a mitad de camino. Muchas felicidades y que viva Chiapas”, enfatizó.

Asimismo, reconoció el liderazgo que Escandón Cadenas ha demostrado en el manejo de la pandemia, pues a la par de la estrategia sectorial que hicieron las instituciones, convocó a las y los chiapanecos a guardar la calma, cuidarse y proteger la vida.

“Día a día, informó de la situación y las medidas adoptadas para que nadie se quedara sin atención. Medidas que permitieron que Chiapas se mantuviera en semáforo verde y sin saturación hospitalaria”, añade.

En cuanto a la vacunación contra el Covid-19, el titular del IMSS subrayó que, junto al mandatario estatal, se convirtió en la causa de todas y de todos, pues el encargo del Presidente López Obrador fue de vacunar al mayor número de chiapanecas y chiapanecos, sin importar la lejanía; y hoy, en todo el país, se está empezando a aplicar la estrategia chiapaneca para el rezago en comunidades pequeñas y de difícil acceso.