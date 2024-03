Vargas del Villar es garantía de triunfo

Tras su guerra de videos * ‘Te compró, te usó y te silenció’, las palabras de la candidata a la Presidencia de Fuerza y Corazón Por México a la burla del exaspirante a la candidatura presidencial de Morena

ERIC GARCÍA

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, respondió duramente a Marcelo Ebrard, luego de que el excanciller exhibiera un video en sus redes sociales en el que la aspirante a la Presidencia de México dice que su contrincante Claudia Sheinbaum “es la mejor candidata para Morena”.

“Una mujer honesta, entrona, pero sobre todo está preparada para gobernar”, expresa Gálvez en el video que Marcelo Ebrard subió a su cuenta de X.

“Bien dicho Xóchitl”, expresó Marcelo Ebrard al compartir las imágenes.

Tras el mensaje de Ebrard, la candidata presidencial de PRI, PAN y PRD envió una respuesta.

“A mí en seis años me defraudó y me hizo cambiar de opinión. A ti en seis meses te compró, te usó y te silenció”, escribió Xóchitl Gálvez, lo que desató las burlas de los usuarios de X hacia Ebrard.

GÁLVEZ REVIVE CRÍTICAS DE EBRARD A SHEINBAUM

Xóchitl revivió un video del ex canciller Marcelo Ebrard, donde señala que se usaron brigadas para apoyar a Claudia Sheinbaum.

En la grabación aparece Ebrard acusando que se “están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar, están utilizando a las brigadas para decirle a la gente que el Presidente -Andrés Manuel López Obrador- quiere que sea Claudia, porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja, 15 o 5 los que fueran, no estaríamos viendo lo que estamos viendo”.

Por lo que la candidata del PAN, PRI y PRD afirma que el ex titular de Relaciones Exteriores tiene toda la razón, “están usando el dinero público o no sé de quien, no vaya a ser de la delincuencia para apoyar a una candidata. Al rato no se vayan a quejar en 6 años que digan de dónde salió el dinero”.

“Y si es dinero público, yo con ese dinero compraría medicinas, pondría más estancias infantiles, apoyaría a las mujeres madres solteras que la pasan super mal. Basta de tirar el dinero público, ¿no?”.

Pero hay que estar pendientes porque esta historia tiene mucho por contarse…. es apenas el principio.