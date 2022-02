¡Siguen los huevazos contra Mario Delgado!

Ahora el líder nacional de Morena recibió protestas en Aguascalientes

POR SABÁS HERNÁNDEZ

Como ha sucedido en otros estados en proceso electoral, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, fue recibido en Aguascalientes con protestas.

Los morenistas inconformes con la designación de Nora Ruvalcaba, ex delegada de los programas de Bienestar, como precandidata única a la gubernatura lanzaron huevos al auto que transportaba al dirigente.

Según fuentes consultadas, Ricardo Rodríguez, ex director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y quien aspiraba a la candidatura, estuvo al frente de las inconformidades.

Otra vez. Increpan y arrojan huevos al líder nacional de Morena, Mario Delgado, ahora en Aguascalientes (VIDEO) https://t.co/r58Zr7T6R8 pic.twitter.com/DTWICO8PIw — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 3, 2022

En las protestas, el ex funcionario lució con una máscara de la serie ‘La Casa de Papel’, para que no fuera reconocido, no tomó el micrófono y permaneció con gorra y cubrebocas.

En esa entidad, quien ganó las encuestas fue el empresario Arturo Ávila, pero la dirigencia nacional determinó quitarle la candidatura argumentando razón de género.

Sin embargo, desde antes de realizar el sondeo, los líderes morenistas habían determinado que la ex superdelegada sería la candidata.

Delgado no se reunió con los inconformes, sólo con quienes respaldan a Ruvalcaba, lo que ha aumentado el enojo.

“Nora, tu individualismo destructivo y familiar deteriora la democracia en Aguascalientes, afectando a todas y a todos”, se leía en una de las mantas con la imagen de la precandidata junto con el senador panista Antonio Martín del Campo.

En otra manta muestran al esposo de ella, Fernando Alférez, también con el legislador del blanquiazul, quien perdió la candidatura frente a Teresa Jiménez.

En contraste, en el encuentro con morenistas afines a Ruvalcaba, Delgado aseguró que hay unidad.

“Se ha hecho un extraordinario trabajo por parte de nuestra precandidata uniendo a la militancia; siempre dijimos que era lo fundamental para ser competitivos aquí en Aguascalientes, para poder aspirar a triunfar, que tuviéramos la unidad de todas y todos. Eso se ha logrado muy bien, estamos muy satisfechos”, enfatiza Delgado.