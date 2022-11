Se construirá una alianza ganadora, plural y propositiva: Del Moral

Miedo no les tenemos y respeto tendrán que tenerlo cuando nosotros estemos listos para presentarnos y preparando todos los ejércitos para lo que viene, expresa la coordinadora por la Defensa del Estado de México

SABÁS HERNÁNDEZ

Al asistir al Primer Informe Legislativo y de Gestión Social de la diputada local, Paola Jiménez Hernández, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eric Sevilla, y la coordinadora por la Defensa del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, coincidieron en que es tiempo de defender al Estado de México, ya que la defensa del país pasará por territorio mexiquense.

Es hora de que la defensa del país pase por el Estado de México y en nuestras manos está ser nuevamente la vanguardia para el país, dejó en claro el presidente del CDE del PRI, al destacar que la Coordinación de Alejandra Del Moral Vela será el mayor activo del priismo mexiquense.

Sostuvo que para los priistas es tiempo de encabezar la defensa de los valores, aspiraciones y propósitos de vida. “En este suelo se vale volver a soñar, nadie nos ha regalado nada, por lo que no permitiremos que nadie nos los quite”, agregó.

Ante la coordinadora por la Defensa del Estado de México del CDE del PRI, Eric Sevilla manifestó que es tiempo de alzar la mira para crear la mejor versión que se quiere del Estado de México y “defenderlo hoy más que nunca de las asechanzas de este tiempo, es momento de reconciliar y reconstruir”, puntualizó.

Aseguró que la entidad necesita de todos y requiere que trabajemos en una misma dirección para evitar que nos alcancen las prácticas autoritarias, ocurrentes y que polarizan.

En breve, dijo, “someteré al Consejo Político Estatal, autorización para iniciar formalmente los trabajos, con nuestros aliados políticos existen proyectos que nos unen, nos coaligaremos porque la prioridad sustantiva es defender al Estado de México”.

Eric Sevilla afirmó que sobre los hombros de Alejandra Del Moral recae la responsabilidad más fuerte para unir, para sumar voces y concertar acciones.

“Es hora de que la defensa del país pase por el Estado de México, en nuestras manos está ser nuevamente, como lo hemos sido históricamente, la vanguardia del pueblo de México, Alejandra, bienvenida a esta lucha y a trabajar en tu Coordinación por la Defensa del Estado de México”, puntualizó.

EL PRI SE ALISTA PARA LA BATALLA: DEL MORAL

Del Moral enfatizó que es tiempo de defender al Estado de México y a sus familias y, con ello, sus empleos, la estabilidad política, la economía, la paz social, así como a las instituciones y el desarrollo democrático.

Expresó que el PRI se alista para la batalla, por lo que es un tiempo que no solo requiere de todos y de todas, sino que demanda sacar lo mejor de nosotros.

“Será una batalla de todo por el todo. Batalla que ustedes conocen bien.

“Llegó la hora de defender al Estado de México. Llegó la hora de defender a las familias mexiquenses. Llegó la hora de defender los empleos creados, la paz social, la estabilidad política, el dinamismo de nuestra economía, el avance de las mujeres y de los jóvenes, el futuro de los niños y de las niñas.

“Llegó el momento de defender nuestras libertades, las instituciones, el desarrollo de los jóvenes y el desarrollo democrático de nuestro estado, nuestra gran pluralidad y la concordia política de todos los mexiquenses. Es tiempo que no solo requiere a todas y todos, es tiempo que requiere de todas y de todos, lo digo con absoluta convicción y lo digo con absoluto corazón, esta va por nuestros hijos, va por nuestras familias y va por el territorio mexiquense que hemos trabajado y construido”, afirmó.

Señaló que el PRI es un partido comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, que da resultados legislativos y de gobierno.

Alejandra Del Moral indicó que los priístas saben trabajar en equipo, son incluyentes y marchan juntos por el bien de las familias mexiquenses.

Manifestó que la responsabilidad que tiene como coordinadora por la Defensa del Estado de México la entiende como un reconocimiento a la base militante “que es la que me ha formado, la que me ha hecho crecer en política, la que me ha alentado, la que sale y toca las puertas, la que sale y aguanta las descalificaciones, pero una base militante que jamás se cansa y que jamás desconoce los colores de su partido”.

Sostuvo que se entregarán buenas cuentas y que juntos enfrentarán el reto que tienen por delante para alcanzar la meta como se consiguió en 2017 y en 2021, en dónde se logró, junto con la coalición “medio millón de votos más que los de nuestros adversarios. Y en el futuro lo vamos a hacer todas y todos juntos, unidas y unidos marchando en una misma dirección y marchando con la misma intensidad”.

Agregó que las prioridades del PRI son el caminar los 125 municipios mexiquenses con la militancia, para dialogar con ella, escucharla, entenderla y atender su sentir, además de fortalecer y robustecer los sectores y organizaciones.

También, dijo, se construirá una alianza ganadora, plural, propositiva, “que destaque nuestras coincidencias, con una agenda en favor de los mexiquenses y siempre buscando el bienestar de las familias mexiquenses”.

“Vamos a caminar cada una de las calles, porque miedo no les tenemos, y respeto tendrán que tenerlo cuando nosotros estemos listos para presentarnos para lo que viene, y preparando todos los ejércitos para lo que viene”, expresó.