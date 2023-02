Salario Rosa, bienestar para las familias mexiquenses: Del Mazo

Un respaldo para emprender un negocio * Reconoce el mandatario estatal a las amas de casa, quienes trabajan todos los días por sacar adelante a sus seres queridos

JOVIRA

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, hizo entrega de tarjetas del programa Salario rosa a amas de casa de la zona oriente de la entidad, donde señaló que este apoyo les permite emprender un negocio y generar más ingresos para el bienestar de su familia.

“Algunas de las que saludé hace ratito también me decían, para poner un negocio de comida, venta por catálogo, venta de ropa, en fin, también para poner un negocio, para eso también sirve el Salario Rosa, para poner un negocio, o para crecer el negocio que tienen, porque, además, eso significa también, que ese ingreso que se genera, va también para la familia, por eso nos da mucho gusto”, afirmó.

En el evento, donde estuvo acompañado de la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Alvarado Sánchez, y de la Presidenta municipal de La Paz, Cristina González Cruz, el Ejecutivo estatal señaló que el Salario Rosa reconoce el trabajo que realizan sin descanso los 365 días del año, ya que siempre están pendientes, entregándose con dedicación y cariño, trabajo que no se les reconoce, por ello, agradeció y valoró el esfuerzo que realizan por sacar adelante a sus hijos, esposos y padres.

“Ustedes están ahí todos los días a la hora que sea necesario, las 24 horas del día, los siete días de la semana, no hay descansos, ustedes no descansan, y ese esfuerzo, además de que lo hacen con un gran cariño, con mucha dedicación, lo hacen, con una gran entrega, y normalmente no se les agradece o reconoce lo suficiente, por eso, lo primero que yo vengo a hacer aquí el día de hoy es a darles las gracias, porque gracias a ustedes es que las familias salen adelante”, señaló.

Refirió que el Salario Rosa nació hace más de cinco años, y desde su inicio hasta la fecha, beneficia ya a más de 600 mil mujeres de los 125 municipios mexiquenses, y tan sólo este día más de 9 mil 800 mujeres de los municipios de Chicoloapan, Nezahualcóyotl y La Paz, se suman al programa, para que el recurso lo puedan invertir en lo que ellas deseen, educación, transporte, salud o para emprender algún negocio.

“Hay muchas mujeres que hoy se suman al programa, hoy aquí reunidas, entre quienes están aquí presentes, más las que nos están viendo a través de las pantallas, son más de 9 mil 800 mujeres que por primera vez están recibiendo su Salario Rosa”, puntualizó.

Comentó que este programa les llega en el mejor momento, luego de que se perdieran empleos y cerraran negocios a consecuencia de la pandemia por Covid-19, y eso por ello que el Salario Rosa ayuda a mejorar la economía de las familias.

El gobernador mexiquense llamó a las mujeres beneficiarias a invitar a sus amigas y vecinas a sumarse al programa, el cual ya constataron que es una realidad, y que recibirán de manera constante, toda vez que no es un programa para una sola ocasión.

En el encuentro, Del Mazo Maza señaló que durante su administración en la entidad se trabaja para fomentar el desarrollo de ellas, y muestra de ello, son las Ciudades Mujeres que se construyen en San Mateo Atenco, Amecameca y La Paz, los cuales brindarán distintos servicios y asesorías para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres.