Pepe Toño García, un aspirante con obstáculos y desconfianzas

Constituye aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, equivalente a 2.4 billones de pesos * Mauricio Omar López Núñez, CEO de IBR Patrimonios, habla sobre la importancia de invertir en el sector vivienda y de su mayor reto profesional: posicionar a la empresa inmobiliaria

JESÚS VIRA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que el sector inmobiliario representa un componente esencial del desarrollo económico del país, constituyendo aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, equivalente a 2.4 billones de pesos.

Según datos del Censo Económico 2019, se totalizaron 68,010 unidades económicas en Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e Intangibles, destacando Estado de México (6,680), Ciudad de México (5,679) y Jalisco (5,007).

Es de resaltar que en tiempos de crisis y de incertidumbre económica, el mercado inmobiliario es el menos volátil en

comparación con otros instrumentos de inversión, pues los bienes raíces son tangibles y ofrecen una mayor estabilidad a largo plazo, situación que brinda tranquilidad y seguridad a los inversores.

Un punto importante en este sector es el agente inmobiliario, quien debe tener ciertas habilidades y conocimientos para analizar los problemas y ofrecer soluciones, además de negociar adecuadamente con los clientes.

Para conocer más el sector inmobiliario, nadie mejor que Mauricio Omar López Núñez, CEO de IBR Patrimonios, quien cuenta ya con una experiencia de 17 años en el ramo.

Así que sin más preámbulo, a lo que truje chencha para iniciar una charla con Mauricio López.

—¿Cómo te inició el gusanito por vender casas?

“Tengo el mejor consejo de mi vida que recibí hace años. En ese entonces yo hacía todo tipo de negocio, me esforzaba por dividirme entre mi trabajo, una tortillería que puse, estábamos iniciando una abarrotera y aparentemente todo iba de maravilla, iniciábamos desde las 4 de la mañana a surtirnos y nuestro día finalizaba después de las 12 de la noche para preparar lo del día siguiente, sin embargo, el dinero que ganábamos se ocupaba para reinvertir, pagar la renta de esos negocios, la nómina y demás; contablemente no estábamos creciendo como queríamos y el desgaste físico y moral por querer abarcar todo era fatal para nuestra salud.

“Como pequeño emprendedor, te enfrentas a grandes desafíos, como lidiar con gente o autoridades que buscan sacar dinero, ya sea en permisos o licencias e inclusive ‘mordidas’ para poder trabajar honradamente… Creo que sabes a lo que me refiero (soltamos la risa).

“Alguien se acercó y me dijo ‘oye, no porque al abarrotero o al tortillero le vaya bien significa que a ti también te va a ir bien, el tortillero desde que nació ha estado en un molino y conoce todo lo que debe conocer un tortillero desde muy chico, igual pasa con el abarrotero, ellos crecieron en una familia de comerciantes que conocen desde proveedores y todo lo que deben saber para ser exitosos. ‘Yo te recomiendo que te dediques a vender casas, tú eres muy bueno vendiendo casas’.

“Escuché su consejo y lo compartí con mi hermano, entonces ambos tomamos la decisión de cerrar nuestros negocios, lo que habíamos puesto en su momento, y nos dedicamos de lleno al 100 por ciento a vender casas.

“Ahí entendimos que la empresa que queríamos formar tenía que ser del tema inmobiliario, y bueno, pues ahí es donde nace IBR Patrimonios, una empresa que ya está consolidada como tal”.

—¿Cuál es el reto?

“Después de la pandemia, mi visión cambió. Mi reto es trascender con cada uno de los clientes que están con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, y que este sueño, al final del día, continúe por muchos años, independientemente de que nosotros estemos o no, ese es mi método, ese es mi mayor reto, trascender en la gente, y posicionar a IBR Patrimonios”.

—¿Qué tan diferentes son de los demás?

“Yo me atrevo a decir que somos muy diferentes. Siempre tuvimos una visión muy grande y una ambición por llegar a lo más alto.

“De ser una inmobiliaria tradicional, de hacer la administración de inmuebles desde los arrendamientos, con el paso del tiempo nos convertimos en una empresa como un vehículo de inversión.

“Nosotros somos muy diferentes porque somos innovadores, empezamos en un negocio que no lo inventamos nosotros, pues ya existía ese mundo de los remates y las adjudicaciones bancarias.

“Empezamos a trabajar comprando uno o dos inmuebles, como todos empezando a comprar poco a poco. Se nos dio, pero algo muy interesante es que tuvimos un empuje muy grande, porque nuestros mismos clientes, que ya habían hecho algún negocio en nuestra empresa como rentar su inmueble o vender su casa, nos tenían mucha confianza y también querían ser partícipes e invirtieron su capital y gracias a ello, tuvimos la oportunidad de comprar más inmuebles.

“Somos una empresa que hoy ya tiene muchos activos de inversionistas, ya estamos creciendo a nivel nacional y estamos teniendo uno de nuestros propios desarrollos en Mérida, Yucatán, derivado de nuestras adjudicaciones.

“Aparte de todo, somos innovadores; ¿qué quiero decir con esto?, que también hemos implementado temas de tecnología, con base a una necesidad creamos un sistema de accesos controlados mediante código QR, de QR Security de México, y uno de los responsables es nuestra mano derecha, Rubén Escalante Rivero; a través de una necesidad de seguridad, la empresa decidió implementar este código QR para los fraccionamientos, incluso aportarlo con cuotas muy bajitas, que les permite tener control de la gente que entra y sale de ese fraccionamiento.

“Mucha gente nos visualiza a través de ese sistema. Entonces somos una empresa muy diferente. Hemos hecho muchos cambios, nos hemos atrevido también a hacer cosas diferentes. Hemos arriesgado también, entonces sí somos muy diferentes por toda la gama de beneficios y de seguridad que ofrecemos a los clientes”.

—¿IBR Patrimonios qué ofrece a los clientes?

“Primero que nada seguridad, conocemos los mitos y leyendas de todo lo que se vive allá afuera. ‘Oye, sabes que me robaron, fui defraudado y demás’. IBR Patrimonios te acompaña en todos los trámites, pero más que ese acompañamiento, somos una empresa que tratamos de resolverte los problemas y darte más. Entonces eso es lo que hoy llevamos y ofrecemos a nuestros clientes”.

—¿Hasta dónde quiere llegar IBR Patrimonios?

“Pues yo quiero llegar hasta donde se pueda, pero definitivamente quiero posicionar la empresa en otro nivel, en donde están los grandes y llevarlo a otros países, ahí es donde quiero estar y eso es uno de mis grandes retos”.

—¿IBR Patrimonios no tiene límites?

“Los retos no tienen tope, creo yo que cuando colocas un sueño, el primer paso es no tener un límite ni tampoco tenerle un tope, porque nosotros estaríamos poniendo un obstáculo. Definitivamente siempre hemos soñado mi hermano y yo en grande, somos arriesgados, somos aventados y yo creo que eso es un elemento importante para lograr tus objetivos. Ese sueño, esa meta que nos hemos fijado, es muy alcanzable y la prioridad es colocar a la empresa como número uno a nivel nacional, posicionarlo en otro nivel.

—¿Cómo te nació el gusto por el sector inmobiliario?

“Se dio -como les platicaba- a los 17 años; yo pertenecí a una empresa donde me dieron de alta. Me gustaban las ventas, tuve que pagarme mis estudios, era menor de edad y eso fue complicado porque no me podían pagar en una nómina, pero ahí le tomé el gusto a atender a la gente, a tratar con personas de todo ámbito, como empresarios, directores de empresas, gerentes, empleados, etc.

“Me faltaban seis meses para cumplir los 18 años y a partir de ahí Mauricio se metió en el mundo inmobiliario, hoy tengo 34 años. Entonces estoy hablando que ya llevo 17 años. El mercado inmobiliario fue mi primer trabajo y hoy estoy aquí, realmente no me he dedicado a otra cosa”.

—¿En tu familia, aparte de tu hermano, también se dedica a esto?

“Nació así por la necesidad de trabajar. En la casa hacían falta muchas cosas. Quien inició realmente el mundo inmobiliario fue mi hermano, quien vendía pan a los 18 años a una persona, y ésta le dijo ‘¿sabes qué?, eres buen vendedor, sabes hacer números’ y llegado el momento lo llevó a una empresa, le dieron trabajo de asesor inmobiliario. Le gustó, le empezó a ir muy bien realmente, no creía todo lo que él ganaba, y ahí es donde él me incorpora al mundo inmobiliario, me capacitaron por tres meses y luego me incorporé a esa empresa y juntos empezamos a trabajar y le tomamos gusto alsector inmobiliario”.

Pero el espacio se terminó y quedaron muchas cosas en el tintero, por lo que en otra edición de esta su Revista IMPACTO, Mauricio López nos hablará de sus orígenes y de todo el sacrificio junto con su hermano para llegar hasta donde está.