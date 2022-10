¡No se hagan bolas! Romina Contreras es la mejor alcaldesa del Edomex

El abogado David Torres Cadena, representante legal de la víctima, revela la gran cantidad de anomalías e irregularidades que han perjudicado a su clienta, al grado de ni siquiera respetar su identidad reservada, así como que hasta la fecha la Fiscalía estatal nunca tuvo a bien solicitar la reparación del daño

PAMELA ARAMBURO

Una madre soltera, de profesión comerciante, valiente por salir adelante, fue ultrajada y violentada por parte de un enfermero que es acusado de abuso sexual en el Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 en Cuernavaca, Morelos.

La victima llegó el día martes 23 de agosto del presente año por un cólico renal; seis días después de estar internada, en donde fue atendida por una mujer enfermera, se supo que el hoy imputado le dijo a dicha compañera que le cubriría su turno, una situación que aprovechó al llegar la noche para hacerle un chequeo médico bajo el pretexto de revisarle sus pies hinchados (función que debería de realizar un médico y no un enfermero).

En ese momento levantó su bata hasta el pecho, empezó a tocarle el abdomen y mientras preguntaba rozó intencionalmente sus senos y con el dedo pulgar acarició su pezón.

Antes de que el acusado continuara con su repudiable acto, un familiar entró al sitio donde se encontraba la paciente siendo víctima de abuso y evitó así una posible violación, pues el abuso sexual claramente estaba perpetuado.

Durante esa noche, la paciente, aterrorizada, porque el imputado no le quitaba la vista, haciéndola sentir incómoda y tener asco; ella, cansada, producto de la debilidad de cualquier procedimiento clínico, pero esto le valió máiz al depravado, pues se acercó a ella y le preguntó si se cuidaba con algún método anticonceptivo, luego acercó sus genitales a la altura de su hombro, ella estaba acostada en la camilla sin saber qué responder o qué hacer, únicamente se quedó inmóvil y ahora el miedo torturaba el término de su estancia dentro la institución.

Ante esto, la víctima presentó una queja ante el IMSS, la cual quedó en una experiencia generadora de frustración e impotencia, dado que las mismas autoridades del IMSS reiteradamente han querido suavizar el tema para hacer parecer que era un acoso y no un abuso sexual.

Es importante que sepa el público lector que actualmente siguen protegiendo al enfermero abusador, ya que sigue trabajando en dicha institución.

DAVID TORRES, ABOGADO DEFENSOR, ACUSA ANOMALÍAS

El abogado David Torres Cadena, representante legal de la víctima, ha hecho notar la gran cantidad de anomalías e irregularidades que han perjudicado a la víctima al grado de ni siquiera respetar su identidad reservada, así como que hasta la fecha la Fiscalía estatal nunca tuvo a bien solicitar la reparación del daño.

En otro orden de ideas, Torres Cadena llevó a cabo un minucioso análisis de las circunstancias y asesoró a la víctima para que de forma conjunta se presentaran quejas y denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La víctima acudió acompañada de su abogado a finales de septiembre a la Fiscalía, ubicada en el municipio de Temixco, donde les comentaron que no tenían la carpeta que, en pocas palabras, se había extraviado.

El abogado compareció ante la visitaduría Estatal y fue la única manera en la que se encontró la carpeta de investigación

Dicha indagatoria fue remitida a la Fiscalía General de la República, donde a la fecha se ha visto una mejora en la atención después de que el abogado David Torres presentara quejas, denuncias y comparecencias, recursos provocados por la falta de acción del IMSS y de la Fiscalía Estatal.

‘HE VIVIDO UN INFIERNO’

En entrevista, la víctima -de identidad reservada- nos comenta en exclusiva que el hecho le afectó radicalmente su vida y ha conocido el infierno en carne propia.

“He vivido un infierno, ahora no puedo dormir y no dejo de tener la sensación de su mano acariciando mis zonas íntimas, además él tiene mi información personal, por lo que tengo pánico y me veo vulnerable por tomar represalias, por no quedarme callada y que me busqué por venganza y peor aún, sabiendo que el IMSS no me está protegiendo. Tampoco puedo buscar distracción en el trabajo porque sabe todo de mí”, añade.

Torres afirma de manera categórica que “no es necesario pertenecer a un colectivo feminista para apoyar una causa humana y justa”, ni es necesario pertenecer a alguna ideología para solicitar la reparación del daño y así recibir la debida integración de la carpeta de investigación, como la correcta procuración e impartición de justicia.

“Mi representada fue revictimizada, vulnerada en sus derechos y hubo omisiones, las cuales, de no atenderse oportunamente, provocarían que estos hechos perjudiciales a mi representada quedaran impunes”, asevera el defensor Torres Cadena.