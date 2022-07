Mi plan es suceder a AMLO: Ricardo Monreal

El senador morenista advierte que no busca “puestos de consuelo” y que la contienda interna, provocada por la sucesión adelantada, puede convertirse “en una lucha fratricida en donde todos perderemos”

JOVIRA

El senador Ricardo Monreal aclaró que sólo tiene un plan: suceder en el cargo a Andrés Manuel López Obrador y convertirse en el “presidente de la reconciliación nacional”, por lo que ganará a la buena la candidatura de Morena a la Presidencia de la República de 2024, con la gente, la militancia y el pueblo.

Monreal Ávila respondió así a las versiones de que le ofrecerán la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para evitar una fractura y el riesgo de que el partido pierda la capital del país.

Durante una conferencia de prensa, el senador aclaró que no busca “un puesto de consuelo, de acomodo personal o un puesto de compensación. Es muy digna la Ciudad de México, es una responsabilidad enorme, un lugar que quiero mucho”.

Pero, enfatizó, “quiero ser el presidente de la reconciliación nacional” y una vez que la dirigencia nacional de Morena lance la convocatoria se inscribirá para suceder al Presidente López Obrador.

Hasta el momento, acotó, “sólo tengo un plan con la gente que me acompaña, porque no es un asunto personal o individual”.

“A la gente que cree en nosotros, poca o mucha, debo de decirles que no estoy negociando, que no voy a declinar en nuestra aspiración y que no estoy buscando un acomodo personal, ni estoy buscando puestos de dinero, ni puestos de poder, ni puestos de control político”, añade.

Monreal, quien es coordinador de Morena en el Senado, advirtió que la contienda interna, provocada por la sucesión adelantada, puede convertirse “en una lucha fratricida en donde todos perderemos y donde nos alejaremos de la ratificación del triunfo en el 2024”.

Acusó que, al interior de Morena, hay personas, identificadas con algún aspirante, hombre o mujer, “que piensan equivocadamente que exterminando y liquidando a los otros adversarios se harían de la candidatura, sin problemas”.

Pero, advirtió, alimentar estas luchas internas, estas luchas facciosas pueden provocar una ruptura, por lo que nosotros tenemos que resistir a este tipo de estrategias y “vamos a mantenernos”.

El senador agradeció la invitación del presidente del PRD, Jesús Zambrano, para sumar a este instituto político, pero por el momento “estoy dedicado al Senado y, como fundador de Morena, estoy luchando en Morena, porque una vez que se lance la convocatoria, participaré en ella y ganaré a la buena, con la gente, con la militancia, con el pueblo”.

Reconoció que no cuenta con la simpatía de la nomenclatura política ni del poder en turno, pero que no es la primera vez que se enfrenta a la adversidad política.

“Siempre ha sido así en mi vida, luchar contra la adversidad”, expresa un aspirante que no se anda con medias tintas y que va con todo por la candidatura morenista a la Presidencia de la República.