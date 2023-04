Liderazgos valientes de Morena, PVEM y MC se suman a la campaña de Ale del Moral

Hoy estamos cerrando filas, fortaleciendo nuestras estructuras, porque la fuerza no llega por generación espontánea, la solidez electoral se construye con visión, con convicción, con organización, coordinación, disciplina y creatividad, anotó la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD-NAEM

IMPACTO | REDACCIÓN

Liderazgos y figuras emblemáticas de Morena, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y de la sociedad civil en el Estado de México se sumaron a la campaña de la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza, Alejandra Del Moral Vela, a quien externaron su apoyo para que sea la primera gobernadora mexiquense.

Entre los políticos que se adhieren está el exdiputado federal de Texcoco y expresidente municipal, Jorge de la Vega Membrillo, quien es considerado un ícono de la izquierda en la entidad.

Además de Carlos Cadena Corona, exdiputado del Verde; Jesús King, consejero nacional del Partido Verde y coordinador regional de la zona Oriente de la Estructura de José Couttolenc, y Rogelio Alarcón, coordinador regional en la estructura del dirigente estatal del PVEM.

Por Movimiento Ciudadano, el ex diputado y ex dirigente, José Luis Cruz Islas; el ex diputado Miguel Ángel Morales Cassasola, quien fuera suplente de Juan Zepeda; así como Armando Carpio, operador en la región norte del estado y Gabriel Hernández, quienes agrupan una fuerza importante del partido naranja.

También expresaron su apoyo a Del Moral Vela los morenistas Alfonzo Díaz, operador en el corredor de Coacalco-Cuautitlán, y Sergio Olivares Serrano, coordinador político de la estructura de Higinio Martínez en la región sur de la entidad.

Entre los que también se suman a la coalición son: Cristóbal Ramírez, operador de Morena en la región oriente del estado, así como German Colín Arzate, Jaime Cristóbal Ramírez Guzmán y Arturo Santiago Mendieta, operadores políticos del Valle de Toluca.

Carlos Cadena y Esaú Flores de la Agrupación Social Demócrata de México, con más de cien asociaciones civiles en la entidad, y Óscar Grees, secretario de organización del Frente Plural del Estado de México, también anunciaron su adhesión.

SOLIDEZ ELECTORAL

Al respecto, la abanderada de la alianza Va por el Estado de México agradeció y valoró el esfuerzo, compromiso y confianza de estos liderazgos para sumarse a la campaña e instó a defender juntos a la entidad.

Hoy estamos cerrando filas, fortaleciendo nuestras estructuras, porque la fuerza no llega por generación espontánea, la solidez electoral se construye con visión, con convicción, con organización, inteligencia electoral, orden, coordinación, disciplina y creatividad, anotó.

En la reunión Del Moral Vela enfatizó que este momento demanda de todas y todos nosotros, ser absolutamente incluyentes, extender la mano a otras y otros compañeros de la sociedad y de otras expresiones políticas para sumar.

Esta elección se va a ganar sumando y sumando a más ciudadanos de todas las corrientes políticas que hay en nuestra entidad. Estamos en la batalla por nuestra entidad, la tenemos que defender con razón, con pasión, con convicción y con trabajo, subrayó.