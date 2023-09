La decisión sobre candidatura de la CDMX ya está tomada: Monreal

Me bajo porque hay un cambio de fuerzas al interior de Morena, advierte el senador con licencia

MAJO VALENCIA

Ricardo Monreal Ávila se descartó para participar en el proceso interno de Morena para obtener la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista, expuso que del fin de semana para acá ha habido un cambio en la correlación de fuerzas al interior del partido que lo han hecho tomar la decisión de no participar en tal proceso.

El exaspirante para encabezar la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación dijo que le queda claro que la toma de la decisión está hecha y por tanto “no quiero generar una actitud inconveniente o de disputa”.

RECHAZA SER PARTE DEL GABINETE

El zacatecano señaló que ayudará en las tareas que asignó Claudia Sheinbaum, luego de su designación como la abanderada de Morena para el proceso electoral de 2024.

Reconoció que estaba interesado en competir por la capital del país, pero una vez tomadas las decisiones al respecto, prefirió ya no hacerlo y sumarse al trabajo del partido y seguir dando cátedra en la UNAM.

Ricardo Monreal también se descartó para ser integrante del gabinete, porque explicó que toda su vida como político ha sido muy independiente, muy racional y “no he tenido una jefatura política”.

Negó sentirse maltratado luego del proceso. Al contrario, dijo, me siento muy honrado de participar en el proceso y me siento bien representado por la doctora Sheinbaum.

“En la democracia se gana y se pierde. Soy un demócrata y acepto los resultados. No me voy a enfrentar a nada ni a nadie. Prefiero mantener mi posición tranquila, ecuánime. La doctora me ha tratado con respeto, con deferencia”, concluyó.