Hicieron su marranada en lo oscurito: Ale Rojo

TECDMX ordena recuento total de votos en la Cuauhtémoc * Es una acción impulsada principalmente por el “monrealato”, expresa la activista Rojo de la Vega

JESÚS VIRA

Fue una crónica de una decisión anunciada, tal y como lo expresó Alessandra Rojo de la Vega.

“Cómo se los adelanté la noche de ayer, el @TECDMX

hizo su marranada en lo oscurito, a cargo del presidente Armando Ambriz, compadre de Monreal, a quien le debe su trayectoria y que hoy la mancha con sus marranadas”, expresó la activista en sus redes sociales luego de que se diera a conocer el acuerdo, en donde se señala que habrá recuento de los votos totales en la alcaldía Cuauhtémoc.

Y es que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) ordenó este viernes el recuento total de votos de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, donde ganó la aliancista del PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, a la abanderada de Morena-PT-PVEM, Catalina Monreal.

“Se ordena al 09 Consejo Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, cabecera de demarcación territorial Cuauhtémoc, proceda a realizar el nuevo escrutinio y cómputo señalado en el presente acuerdo plenario, conforme a lo señalado en la Consideración Cuarta de esta resolución”, se menciona en el documento emitido por el TECDMX.

Esta resolución parte de la impugnación presentada por Morena en la contienda electoral, quien se mostró inconforme por los resultados obtenidos en los pasados comicios.

ALE ROJO LO HABÍA ADVERTIDO

Previamente la ganadora de la elección y alcaldesa electa, Rojo de la Vega, había advertido que se preparaba una “marranada” en el Tribunal, impulsada principalmente por el “monrealato”, en referencia al coordinador de Morena en el Senado y padre de Caty Monreal, Ricardo Monreal Ávila.

“Jamás pensé que pasara, de los Monreal me espero todo, pero no del Tribunal electoral que se está prestando a estas marranadas”, añade.

“Me informaron que el día de ayer (jueves) sesionaron en privado, en oscurito que rebotó un acuerdo, que es el recuento total de una elección donde tuvimos una victoria contundente por casi 12 mil votos, casi el 4 por ciento, sin argumentos con ilegalidades porque no procede”, dijo la feminista Rojo de la Vega.

Alessandra, en un mensaje posterior, confirmó: “Como se los adelanté la noche de ayer (jueves), el @TECDMX hizo su marranada en lo oscurito, a cargo del presidente Armando Ambriz, compadre de Monreal, a quien le debe su trayectoria y que hoy la mancha con sus marranadas”.

Una muestra más de que cuando Morena pierde, arrebata… y no cabe duda que quieren ganar a la mala lo que no pudieron a la buena… o dicho más claro: Quieren ganarle a Ale Rojo en la mesa lo que no pudieron en las urnas.