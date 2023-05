El Ejecutivo, Legislativo o Judicial no deben considerarse un poder supranacional: Alejandro Armenta

Cada peso gastado en el Estado de México será transparentado, expresa la candidata de Morena-PT-PVEM a la gubernatura del Edomex

MAJO VALENCIA

Delfina Gómez Álvarez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM, aseguró que el combate a la corrupción será una acción prioritaria, por lo que implementará un gobierno con transparencia y rendición de cuentas, en donde cada peso gastado sea transparentado.

Durante sus recorridos por los municipios del Estado de México, la maestra ha sido enfática en asegurar que, durante su administración, las y los ciudadanos tendrán la certeza de cómo y en qué se gastan los recursos públicos.

“En nuestro proyecto de gobierno, combatiremos frontalmente la corrupción con medidas de control y vigilancia de los recursos, con el apoyo de los ciudadanos transparentaremos todos los fondos y programas del gobierno”, aseveró Gómez Álvarez.

De acuerdo con sus “Propuestas del Pueblo para el Cambio”, Delfina Gómez fortalecerá con mayores atribuciones y una mayor participación ciudadana.

“El Estado de México ocupa los primeros lugares en el índice de percepción de corrupción y los últimos en el índice de transparencia en México, por lo que la corrupción será una de las principales acciones de nuestro gobierno”, aseguró la abanderada morenista.

Finalmente Delfina puntualizó que “en el Estado de México no se robará más, aplicaremos los preceptos de la 4T: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.