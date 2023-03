El desarrollo democrático del país no se concibe sin el PRD: Del Moral

Con el Sol Azteca nos une la lucha por la justicia social, la igualdad de oportunidades y estamos listos para avanzar juntos, expresa al rendir protesta como precandidata electa del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del Estado de México

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) es la izquierda real y congruente del país y con este partido coincidimos en la lucha por la justicia social, la igualdad de oportunidades, la libertad de expresión, el Estado de Derecho y hoy, unidos, podemos más, logramos más y avanzamos más, bajo la doctrina de la protección de las familias mexiquenses, afirmó Alejandra Del Moral Vela.

Al rendir protesta como precandidata electa del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del Estado de México, destacó que el PRD es un partido serio, un partido firme, un partido valiente y es un partido que se ha enfrentado a la adversidad con espíritu progresista y que visualiza el porvenir con más derechos y libertades para las y los mexiquenses.

Aseguró que el desarrollo democrático de México y sus instituciones electorales no se pueden explicar sin la participación decidida del PRD, por lo que es importante y sustancial que en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y de las instituciones del país, el Sol Azteca sea protagonista.

Alejandra Del Moral expuso que el Sol Azteca es el partido que ha peleado por la causas de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, de los trabajadores y de la inclusión, para que todas y todos tengan igualdad de oportunidades.

Agradeció al diputado local, Omar Ortega Álvarez, y al delegado político, Agustín Barrera, el esfuerzo realizado para lograr caminar juntos en una coalición electoral que se transformará en un gobierno de coalición en beneficio de las y los mexiquenses.

‘SE NECESITA LO MEJOR DEL PERREDISMO’

Estamos convencidos, dijo, que el Estado de México nos necesita, necesita lo mejor de todas y todos, necesita lo mejor del perredismo que ha despertado conciencias y ha movido almas, y nuestra entidad necesita un PRD fuerte, un PRD unido, un PRD luchador, un PRD que ayer abrió las puertas democráticas y hoy las defiende.

Con este PRD valiente me identifico plenamente y hoy soy orgullosamente su precandidata a la gubernatura del Estado de México, expresó Del Moral Vela.

“Mi corazón es de izquierda y hoy estamos unidos y marchamos juntos”, no hay coincidencias, la vida nos unió aquí y porque podemos alcanzar metas es que estamos privilegiando nuestras coincidencias. Sabemos que no será fácil, pero a nosotros los valientes no nos gustan las cosas fáciles, fácil es que alguien más haga campaña por ti, fácil es ser sumisa “y Alejandra Del Moral es todo lo contrario”, apuntó.

Enfatizó que se encuentran listos para el reto por venir “y estamos listos para hacer juntos el proyecto de coalición que merece el Edomex”.

“Esta es una alianza con y para los ciudadanos, donde cabemos todos, caminemos todos los días por construir una mejor entidad, esta elección no es de ideologías, es de soluciones, debemos trabajar para volver a unir a México”.

Con el PRD hoy doy un paso al frente y vamos a derrotar a la falsa izquierda y vamos a defender al Estado de México, que se oiga fuerte y claro, juntas y juntos obtuvimos la confianza en 2021 y juntos y juntas trabajaremos para refrendarla llegado el momento en este 2023, afirmó Del Moral Vela.