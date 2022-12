¡Cordura! Yasmín renuncia a la SCJN

La decisión de la ministra es para salvar la autonomía del Poder Judicial y como una lección de honestidad para la 4T

Finalmente llegó lo inevitable y la ministra Yazmín Esquivel Mossa muestra cordura y sensatez ante el escándalo por el plagio de una tesis.

Circula la misiva en la que Esquivel Mossa solicita al Presidente Andrés Manuel López Obrador su renuncia con fundamento en el Artículo 98, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -el cual señala que un ministro tiene derecho a renunciar solamente cuando se trata de cuestiones graves- y le pide al Primer Mandatario que la acepte y que la someta a consideración del Senado.

Se prevé que la renuncia sea aprobada por la Cámara Alta.

TEXTO DE LA CARTA RENUNCIA

CDMX, a 28 de diciembre de 2022.

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

“Con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos, someto ante usted (Andrés Manuel López Obrador) mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el que fui electa por el Senado de la República.

“Lo hago para dar paso a que la UNAM realice la investigación correspondiente en plena libertad y con un criterio estrictamente académico. Presento mi renuncia a este alto cargo, en primer término para salvaguardar la autonomía e integridad del máximo tribunal del Poder Judicial de la Federación. Además, como un ejemplo de

honestidad que nos caracteriza a quienes creemos en la transformación que está llevando a cabo usted, Señor Presidente de la República, con el fin de combatir frontalmente la corrupción, la impunidad y la mentira, en las altas esferas del Estado Mexicano.

“Pido una disculpa pública, por haberme equivocado al permitir a personas con poca honorabilidad, me ayudaran, hace 37 años, en la elaboración de una tesis que todo parece indicar fue plagiada, y presentada para que, en mi caso, pudiera agilizar las gestiones y requisitos para obtener mi título de Licenciada en Derecho por la UNAM.

“Por respeto a usted, Señor Presidente López Obrador, que a diario nos pide no mentir, no robar y no traicionar, así como a la SCJN, a la UNAM y al maestro Guillermo Sheridan, solicito abrir paso a la investigación que concluya, lo que ya es obvio, y representa un gran escándalo nacional”.

RESPETUOSAMENTE

Yasmín Esquivel Mossa

Ministra de la SCJN

Lo anterior daría por terminada la polémica y el escándalo público, dentro del más alto tribunal de la Nación, encargado de decir la última palabra en “Impartición de justicia”. Asimismo, se daría paso a una elección de ministro(a) presidente de la SCJN, que se realizará el próximo lunes 2 de enero de 2023 para el siguiente periodo ante la salida del todavía ministro presidente Arturo Zaldívar.

REACCIONES

Ante la renuncia de Yazmín Esquivel, la UNAM le revoca el título, por lo que está imposibilitada de ejercer.

El Presidente López Obrador reconoce que se equivocó al defenderla.

Los legisladores, entre bambalinas, aceptan que la cajetearon en su elección como ministra.

En una decisión histórica, la Suprema Corte invalida todas sus resoluciones, por lo que Yazmín Esquivel podría enfrentar cargos.

*** ¿Ustedes qué dijeron? Inocente palomita, que te dejaste engañar… Hoy es Día de los Santos Inocentes… Cuidado con los préstamos, estimados lectores.