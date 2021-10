Calderón nos dejó una ‘herencia maldita’ en violencia: David Monreal

POR JOVIRA

El hecho de que Rosario Robles habitara tres domicilios en la Ciudad de México o de que exista una segunda licencia de conducir a su nombre con otra dirección, no son suficientes para acreditar su falta de arraigo en esta capital e imponerle la prisión preventiva justificada en su proceso por la “Estafa Maestra”.

Así lo sentenció el Noveno Tribunal Colegiado Penal en la capital del país, al ordenar que se lleve a cabo una audiencia para resolver si la ex funcionaria debe o no continuar su proceso fuera de prisión bajo otra medida cautelar como la prisión domiciliaria.

La diligencia en la que un juez definirá con libertad de criterio la nueva medida cautelar a Robles podría ser convocada para la próxima semana.

De acuerdo con el fallo, los magistrados consideraron que la falta de arraigo, uno de los elementos para justificar la prisión preventiva justificada, no está debidamente fundada y motivada por el juez que impuso la medida cautelar.

El 30 de abril de 2020, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, rechazó concederle el cambio de medida cautelar y es contra esa decisión que el colegiado concedió el amparo a la ex funcionaria.

Cuando en agosto de 2019 fue procesada, Robles dijo vivir desde hace más de 20 años en calle Las Flores 91, casa 9, colonia Los Reyes, Coyoacán, pero el 6 de febrero de 2020 admitió en otra diligencia judicial haber habitado en los departamentos de calle Tennyson E, número 223, interior 202, en Polanco, y Reforma 222, Torre 2, departamento 16-GH, colonia Juárez.

El colegiado, sin embargo, desestimó la falsedad que la FGR atribuye a Robles, por ocultar los dos últimos domicilios, pues estimó que debe presumirse que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanece en éste por más de 6 meses.

De acuerdo con la sentencia, si Robles tiene acreditados sus vínculos familiares en el centro del país y puede acreditar su localización, no está clara la razón de que pueda sustraerse de la justicia por haber habitado en años anteriores tres domicilios distintos.



“Lo relevante será advertir si el imputado tiene o no un arraigo domiciliario, determinado por su residencia habitual, asiento de familia y la facilidad de abandonarlo o permanecer oculto, al margen de si tal arraigo coincida o no con el lugar que debe ser juzgado, pues esto último podría ser un factor meramente contingente”, dijo el tribunal.

“Al acreditarse el asiento de familiar, como una vía alterna para que la imputada pueda demostrar su estabilidad en relación con el lugar del juicio y su localización, por qué debe prevalecer para negar la modificación de medida cautelar impuesta, la existencia de diversos domicilios que no fueron aclarados en la audiencia inicial y, con ello, siga existiendo riesgo de sustracción de la justicia”.

Agrega que el juez de control fue omiso en considerar siquiera como posibilidad que alguno de los otros domicilios sea falso o no sea la residencia habitual de Robles.

El tribunal también desestima la validez de la licencia de conducir presentada por la FGR y que fue considerada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para dictarle originalmente la prisión preventiva justificada. Robles siempre ha denunciado que dicha acreditación es falsa.

En la base de datos de la Semovi, la licencia en cuestión señala que el domicilio de la ex funcionaria está en la calle Tennyson, sin número, colonia Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El colegiado dice que esta credencial no es idónea como prueba ni genera fidelidad por completo, porque los dictámenes de dactiloscopía, documentoscopía y fotografía establecen discrepancias con otros documentos similares.

“(La fotografía) no tiene caracteres similares a los de cualquier licencia; sobre el tiempo, no requiere de un análisis científico para establecer la cuestión de tiempo y kilometraje establecidos, sin que la Fiscalía haya aportado para considerar algo distinto, por tanto, existen las mismas posibilidades lo hayan hecho o no”, señala.

SALDRÍA DE PRISIÓN

Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles, consideró que la sentencia del tribunal colegiado no deja lugar a dudas de que la ex funcionaria deberá salir de prisión, lo que espera suceda la próxima semana.



De acuerdo con el litigante, la sentencia de reposición de procedimiento fue notificada este viernes al juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien deberá emitir un citatorio para una audiencia en la que deberá pronunciarse sobre la medida cautelar.

“El tribunal no deja lugar a dudas de que la resolución debe ser distinta a la prisión preventiva justificada, la conclusión del tribunal es que sí hay arraigo domiciliario de Rosario Robles, se desacredita la existencia de los domicilios y se señala que la diversidad de los domicilios no es suficiente para justificar la prisión preventiva”, dijo Mendieta.