Los ‘acuerdos mafiosos’

El Presidente calibró los posibles daños en el caso Alfredo Jalife * Si Maquío viviera, diría que lo que hace Tatiana no es justicia sino una persecución de Estado * Vigente la frase de Clouthier: “El chiste no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro”

GALIO GUERRA

Hace años -muchos ya- el escritor, historiador, filósofo y abogado francés Francois Marie Arouet, más conocido como Voltaire, sentenció: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

Bueno, pues ¿qué creen?, Que en el México de los albores del siglo XXI tienen otros datos. Sí, igualito que como lo pregona a cada rato el inquilino totalmente palacio, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello Tatiana Clouthier, actual vocera de la precandidata de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), Claudia Sheinbaum Pardo, demandó por la vía penal -que no civil, que es como debería- a Alfredo Jalife Rahme, uno de los fundadores del partido propiedad del “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador, por difamación en Nuevo León por unas declaraciones que el susodicho realizó cuando ella era funcionaria pública, cuando estaba expuesta al escrutinio de la opinión pública en general.

Curioso es que la denuncia no prosperó entonces -hace más de un año- sino hasta ahora que es la jefa de voceros de la precandidata de Morena (Sheinbaum Pardo) a la Presidencia de la República Mexicana.

Curioso, ¿sí o no?

Por ello la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX), sí, la misma de la impresentable Ernestina Godoy Ramos, “coadyuvó” a la detención del analista político Jalife Rahme porque calificó a la exsecretaria de Energía como una persona “perdedora, ignorante y locuaz” que entregó el litio de los mexicanos a Estados Unidos.

Quiero aclarar que Jalife nunca dijo que ella había entregado el litio de todos los mexicanos a Estados Unidos, sino que “pretendía entregarlo”, pero cada cabeza es un mundo y cada quien es libre de interpretarlo como mejor le convenga.

En X, antes Twitter, la tía Tatiana había señalado: “La justicia y autoridades actúan a su ritmo y como ciudadana tengo el derecho de defender el buen nombre que he construido a través de los años”.

Y aquí es donde yo me pregunto: ¿el buen nombre que has construido? Por favor, no pinch…-mam…, tú vives del nombre de tu padre y de los logros que él construyó, no tú.

Si Maquío viviera diría que lo que haces no es justicia sino una persecución de Estado contra quienes no piensan igual que tú.

A propósito, hace algunos años, concretamente el 23 de marzo de 2015, Maquío dijo: “Como lo decía mi padre a su estilo, el chiste no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro”.

En la Mañanera del pasado jueves, el señor López informó que Jalife Rahme ya había sido puesto en libertad y se pronunció de nuevo porque se respete la libertad de expresión, incluso cuando hay excesos.

“Estuvimos pendientes hasta la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado, tiene que ver con la Fiscalía o Procuraduría de Nuevo León, pero tiene que ver también con un derecho constitucional, con los artículos 6 y 7: la libertad de las ideas. Y eso también nos atañe, si no de manera directa, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura”.

Pese a su deterioro cognitivo, López Obrador ha de haber calibrado los daños posibles y le enmendó la plana, una vez más, a la señora Sheinbaum.

“Yo estimo a los dos que están en este asunto. A Tatiana (Clouthier) la quiero muchísimo, mucho, mucho; y a Jalife también. Y espero que me comprendan las partes, pues tenemos que ser respetuosos de las libertades. Imagínense, si yo presento denuncias por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Hay quienes dicen: ‘a mí me lo compruebas, si no te denuncio’, y hay que respetar (eso también). Ya afortunadamente pasó. Lo que pasó, pasó”.

Empero hay que tener en cuenta que López Obrador no denuncia, es verdad, sino que insulta, agrede, denosta y descalifica desde el púlpito de la Mañanera. Sólo él puede hablar mal de todos y nadie le puede hacer un señalamiento o crítica constructiva so pena de ser crucificado en la conferencia desde Palacio Nacional.

Entendámoslo López Obrador, la Sheinbaum y todos en la automentada transformación de cuarta son autoritarios, groseros, prepotentes y vengativos.

El supuesto apoyo de AMLO a Jalife no es más que un recuento de daños y su reparación porque ellos son el demonio en persona.

GOBERNADORA DELFINA GÓMEZ PRESENTA LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE MÉXICO: “CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON SEGURIDAD E INTELIGENCIA”

La Estrategia “Construcción de la Paz con Seguridad e inteligencia” busca hacer frente a la raíz del problema a través de los principios de la Cuarta Transformación y El Poder de Servir; está alineada a la Agenda 2030 de la ONU y a la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad; además recoge las principales demandas manifestadas por la ciudadanía, afirma la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la presentación del nuevo esquema.

La maestra señala que la seguridad es uno de los principales pilares de su administración, ya que la paz es fundamental para generar desarrollo económico y bienestar a las familias mexiquenses.

Para lograr este objetivo, la mandataria mexiquense destacó que se requiere de una policía mejor capacitada y con las herramientas necesarias para enfrentar los retos diarios; así como la participación de todos los sectores de la sociedad.

“Algo que nos ocupa mucho es capacitar más a nuestros elementos, profesionalizarlos, pero también darles las herramientas necesarias para que puedan desempeñar su función y junto con ello viene también la participación social. Tenemos que tener la participación de todas las instituciones de gobierno, sea estatal, federal o municipal, así como también todos los sectores que integran la sociedad, como son empresarios, ciudadanos, escuelas, organizaciones, instituciones, que la integran y eso nos va a llevar a mejorar los resultados”, afirmó la titular del Ejecutivo estatal.

La estrategia está basada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad; así como en las principales demandas de las y los mexiquenses que se recogieron en los foros que se realizaron durante la campaña de Delfina Gómez como candidata a gobernadora.

En este sentido, la mandataria estatal destacó que la estrategia de seguridad está compuesta por 5 ejes:

1.- Atender las causas.

2.- Más y mejores policías equipados.

3.- Inteligencia e investigación.

4.- Coordinación.

5.- Reinserción social.

En el primer eje, “Atender las causas”, a través de la suma de esfuerzos de las Secretarías estatales se busca disminuir la violencia, fortaleciendo la educación y ampliando los programas sociales como Mujeres con Bienestar, Seguro al Desempleo, Pensión a Personas con Discapacidad y Programas de Alfabetización.

El segundo eje, “Más y mejores policías”, busca contar con un cuerpo policial profesional y mejor capacitado para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A través del tercer eje, “Investigación e inteligencia”, se dotará de facultad investigadora a la Policía Estatal para que puedan implementar estrategias de prevención más precisas.

La finalidad del cuarto eje, “Coordinación”, es fortalecer la coordinación de acciones entre las instancias de seguridad e inteligencia del Estado de México, del gobierno federal y entidades federativas colindantes para potenciar las capacidades de colaboración, operación e investigación policial.

El quinto y último eje, “Reinserción social”, garantizará que las personas privadas de la libertad puedan reincorporarse a sus actividades cotidianas a través de la implementación de programas como el Trabajo Penitenciario Digno.

Gómez Álvarez afirmó que este proyecto se fortalecerá con las propuestas que se presentaron en el Foro de Paz y Seguridad en el marco de los trabajos para la construcción del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 que se realizó el pasado viernes en Naucalpan.

Delfina destacó que cada una de estas acciones busca hacer frente a un problema que por años ha lastimado a la sociedad: la violencia.

Por ello, agradeció a las instituciones y organizaciones que realizaron este proyecto e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta estrategia, ya que su participación será fundamental para lograr un estado tranquilo y con bienestar.

“Sumémonos a este gran esfuerzo, trabajemos de manera conjunta, porque en la medida que le vaya bien a una orden de gobierno, nos va bien a todas las órdenes de gobierno y agradezco mucho a las instituciones que representan este apoyo”, enfatiza la mandataria mexiquense.

Al explicar la estrategia de seguridad, Andrés Andrade Téllez, secretario de Seguridad del Estado de México, refirió que por instrucción de la gobernadora y en atención a lo acordado en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz es que fue delineada la hoja de ruta para un futuro más seguro y de paz, que se va a lograr con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

“En cuanto a los compromisos que estaremos atendiendo a cabalidad y por los que día con día velaremos, deseo compartirles que estos se encuentran basados en: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, las propuestas y memorias de foros del pueblo por el cambio, las redes virtuales de participación y organización comunitaria y como lo mencionaba en un inicio todas las propuestas ciudadanas y de especialistas vertidas en el Foro Ciudadano en Construcción de la Paz y Seguridad”, puntualizó el secretario Andrade Téllez.

ENTREGA TOLUCA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

El encargado de despacho de la presidencia municipal de Toluca, el secretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Sandoval González, entregó durante la Décima Tercera Sesión Solemne de Cabildo, el Segundo Informe del estado que guarda la Administración Pública Municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio 2023.

Sandoval González entregó el documento al representante personal de la gobernadora Gómez Álvarez, el consejero jurídico Jesús George Zamora, así como a los integrantes del Cabildo.

La entrega del informe, de manera escrita y electrónica, representa un paso fundamental en la construcción de una Toluca Llena de Vida, que marca la ruta para el tercer año de ejercicio constitucional; por tal motivo, en nombre del gobierno municipal, el secretario agradeció al representante del Ejecutivo estatal, a los integrantes del Cabildo y de la administración el esfuerzo realizado durante este segundo año de gestión en el que ha quedado plasmado el ejercicio de la función pública.

Al tomar la palabra, el consejero jurídico estatal destacó que fueron testigos de un ejercicio de rendición de cuentas, un espacio que promueve la transparencia y la unidad en beneficio del bien común y felicitó a las mujeres y los hombres responsables de la gestión del gobierno municipal de Toluca por los resultados presentados.

“Nos complacen los avances que han obtenido en cada uno de los ejes centrales de su gobierno y quiero reiterar que este acto es una oportunidad para promover la unidad y la cooperación entre los diferentes órdenes de gobierno en el Estado de México”, expresó.

Asimismo, expresó la disposición del gobierno estatal para trabajar en conjunto con el Ayuntamiento de Toluca y con los demás municipios mexiquenses.

“En nombre de la gobernadora Delfina Gómez, les manifiesto que cuenten siempre con este gobierno como un aliado para construir más y mejores soluciones”, añade.

Con este acto protocolario, Toluca cumple con su obligación de ser un gobierno que reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los ediles y con la ciudadanía para tener avances significativos en la capital mexiquense.