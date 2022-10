Enrique Vargas, el factor decisivo para la Alianza

Siempre ha defendido la coalición para ser más competitivos * El coordinador de los diputados panistas mexiquenses tiende los puentes de amistad entre los dirigentes de los partidos y lanza la advertencia: “Si el PRI vota contra el INE, no habrá alianza en Edomex” * Vargas del Villar pide que se haga una encuesta y el mejor posicionado sea el abanderado de la alianza

JOVIRA

Enrique Vargas del Villar, coordinador de los diputados panistas mexiquenses, sin duda que es un factor decisivo para la Alianza.

Pese a los nubarrones de la ruptura, siempre ha defendido el diálogo y tender los puentes de amistad entre los dirigentes de los partidos, no sin antes reconocer el riesgo que la pelota de la coalición está en la cancha del partido tricolor.

La reforma electoral es la prueba de fuego, si el PRI vota contra el INE, no habrá alianza en Edomex, advierte Enrique Vargas.

Pero eso no es todo, pues si se libra el obstáculo de la reforma electoral, viene la instalación de las mesas para lograr el acuerdo de la coalición en el Estado de México y el punto a superar será elegir el método para la designación del abanderado de la Alianza.

Ya se sabe que el PRI se quiere quedar con la candidatura de la gubernatura, se siente con derecho a ella, a diferencia de Vargas del Villar, quien pide que se haga una encuesta para conocer al mejor posicionado y así la Alianza llegue fuerte a la elección 2023 con un abanderado fuerte, tal y como se hizo en Durango.

Es de resultar que de entrada el Edomex ha tenido mejor comportamiento que la de Hidalgo, pues ahí Omar Fayad tuvo las manos maniatadas y desde el PRI nacional le impusieron a Carolina Viggiano, situación que no se repitió en el Estado de México, Alito Moreno no tuvo vela en el entierro y el priísta número del estado, Alfredo del Mazo Maza, fue quien escogió a Alejandra del Moral Vela.

Repito: Vargas del Villar pide que se haga una encuesta y el mejor posicionado sea el abanderado de la alianza

Si el PRI acompaña a la reforma electoral de AMLO, que pretende destruir al INE, adiós a la Alianza pues ya no se tendrían puntos de coincidencia con dicho instituto político, afirma Vargas.

Advierte que la intención de Morena es tener el control del INE como hace varios años lo tenía el gobierno federal y hacer de los procesos electorales lo que quieran con ellos, tal y como era en el pasado.

Señala que el PAN es y seguirá siendo una oposición responsable, que ha dado la batalla en varios frentes desde hace mucho tiempo y no abandonará a la ciudadanía, mucho menos a los mexiquenses.

“Soy un demócrata, por lo que antes de pensar en un proyecto personal buscaré cuidar al Estado de México para que no llegue la agenda de destrucción a la entidad”.

Resalta que Acción Nacional tiene los gobiernos mejor calificados y Huixquilucan es un claro ejemplo, ya que sus habitantes confían en la actual administración encabezada por Romina Contreras, que se mantiene como la mejor evaluada del estado y la quinta a nivel nacional.

‘LOS MORENOS ESTÁN PREOCUPADOS’

Vargas del Villar expresa que la virtual candidatura de Alejandra del Moral la ve con buenos ojos, debido a que con esto cada partido de la coalición Va por México ha presentado a su mejor aspirante para ir a las urnas.

Destacó que por Acción Nacional está contemplado él y por el Partido de la Revolución Democrática se encuentra Omar Ortega.

Dijo que con este paso los partidos pueden comenzar a trabajar en las mesas de diálogo para saber cuál será la mejor oferta que tengan para los habitantes del Estado de México y así nombrar a un candidato para las elecciones de 2023.

Indica Vargas del Villar que todavía no se ha decidido un mecanismo para elegir a un abanderado y agregó que no hay posibilidad de que haya una anexión a este esfuerzo político por parte de Movimiento Ciudadano, debido a que no desea sumarse a la agenda tripartita.

Reitera que la alianza es muy potente en el Estado de México, lo cual ha cimbrado en Morena. “Veo a los morenos muy preocupados”, añade.

En breve se llevarán a cabo los diálogos entre las tres fuerzas políticas para determinar las fortalezas de cada opción… y mientras llega la votación del PRI sobre la reforma electoral, Enrique Vargas sigue, como siempre lo ha hecho, trabajando y recorriendo la entidad mexiquense para conocer los reclamos de la gente.

“Noviembre es muy importante para ya ponernos de acuerdo y decirle al Estado de México y al país que nos estamos poniendo de acuerdo en el 2023 y el 2024, eso es muy importante dejarlo muy en claro, tiene que ser un acuerdo integral para las elecciones del Edomex, Coahuila y del 2024”, expresa Enrique Vargas.

Reitera que está preparado para ser y no ser el abanderado de la Alianza, que debe ser registrada entre el 14 de diciembre de 2022 y el 14 de enero de 2023.

Es de reconocer que Vargas es un político leal e institucional, que trabaja por un bien común para el Edomex en el 2023 y un aspirante comprometido para que no llegue a gobernar Morena en la entidad mexiquense.

Definitivamente Vargas del Villar representa una candidatura fuerte, con muchas posibilidades de ganar en el Edomex… y no sólo eso, sus aspiraciones políticas, en base a su esfuerzo y trabajo, van más allá, son muy altas… incluso llegar a la Presidencia de la República, claro, no a corto plazo, pero sí en un horizonte no muy lejano.

Un gran activo para el Partido Acción Nacional tiene nombre y apellido: Enrique Vargas del Villar.