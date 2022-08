Engaña con la verdad y convence con la mentira

Cuando se firma un tratado de libre comercio, se analiza a profundidad cada capítulo comprometido en el acuerdo * ¿Quiénes no hicieron bien la tarea y dejaron pasar algunas cláusulas que supuestamente inciden en la soberanía energética de nuestro país?

GALIO GUERRA

Una vez más, el actual gobierno mexicano crea un distractor tanto para desviar la atención de asuntos importantes como la violación al Estado de Derecho en asuntos como el del Tren Maya, y de otros que tienen una prospección que no parece positiva para la actual administración, las próximas elecciones en Coahuila y Estado de México, además del proceso de cambio presidencial en 2024.

En esta ocasión el Presidente Andrés Manuel López Obrador abre una nueva línea de colisión, solo que esta vez sus adversarios no son domésticos sino extranjeros, sus principales socios comerciales en el T-MEC, Estados Unidos y Canadá.

Primero el Tío Sam, y luego el país de la Hoja de Maple denunciaron violaciones al tratado comercial en el área energética, lo que debe entenderse como energía eléctrica y petrolífera.

A las acusaciones el dueño del partido en el poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), da respuestas baladíes, insulsas, carentes del más elemental lenguaje diplomático.

Para exacerbar aún más los ánimos el líder morenista promete una respuesta durante el desfile militar del próximo 16 de septiembre, porque “ya no somos colonia”, y “no dejaremos que ataquen nuestra soberanía energética”.

Baste recordar que nuestro país, gracias al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, (T-MEC), se ha convertido en el principal socio comercial de la primera potencia económica del mundo, el vecino país del norte. Sí, el “Tío Sam”.

Empero, ante la cercanía de dos procesos electorales definitorios en nuestro país, los comicios en Coahuila y Estado de México, el próximo año, y la elección presidencial en 2024, la administración del Presidente López Obrador se ha decidido por invocar un falso conflicto para allegarse las simpatías de sus bases sociales y de esa manera convertir tal apoyo en fuerza política que impulse a los candidatos de su partido, Morena.

Hagamos un poquito de memoria: el 8 de julio de 2020, en Washington, DC, fue firmada por duplicado, en los idiomas español e inglés, una declaración conjunta sobre la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y el Mandatario Andrés Manuel.

En dicha declaración se conmemoraba la entrada en vigor del histórico Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). En el documento se reconocía que “México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos por primera vez en 2019. Todos los días, mercancías con valor de 1.6 mil millones USD cruzan nuestra frontera, apoyando directamente a empresas, empleos y trabajadores mexicanos y estadounidenses”.

Tanto Trump como López Obrador reconocían que el T-MEC “es el instrumento idóneo para proporcionar certeza económica y mayor confianza a nuestros países, lo que será fundamental para la recuperación que ya ha comenzado en nuestras dos naciones”.



Entonces, ¿dónde está la falla? Si la actual administración signó un tratado de libre comercio, se supone, analizó a profundidad todos y cada uno de los capítulos comprometidos en el acuerdo.

Sin embargo, parece que algunos funcionarios de la actual administración no hicieron bien la tarea y dejaron pasar algunas cláusulas que -supuestamente- inciden en la soberanía energética de nuestro país.

Hace unos días el periódico especializado El Financiero público un reportaje sobre los artículos del T-MEC en disputa.

El periódico especializado expuso que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) detalló cuáles son los artículos del T-MEC que estaría violando el gobierno mexicano en materia energética.

En él se puso de manifiesto que la política energética del Presidente López Obrador estaría ‘violando’ al menos 5 artículos del T-MEC.

La USTR ubica las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica mexicana.

En un segundo punto, la USTR denunció una serie de obstáculos que están sufriendo las empresas privadas para operar en el sector energético mexicano.

Estas son, a grosso modo, algunas de las quejas contra nuestro país por parte de EU y Canadá por supuestas violaciones al T-MEC. Ya se ha invocado a la instalación de un panel de controversia donde se diriman las quejas.

Como platicábamos al principio, parece que la administración del Presidente AMLO está creando un conflicto artificial para desviar la atención de asuntos importantes y dar respuestas baladíes a otros que, en verdad, son asuntos de Estado.

Ojalá la minimización que hace López Obrador de un asunto de gran calado no traiga consecuencias funestas para nuestro país. López Obrador está azuzando al tigre y no sabemos qué nos puede suceder si éste se irrita. Ojalá no sea necesario llegar a tal punto.

PONE EN MARCHA ALFREDO DEL MAZO JORNADAS COMUNITARIAS POR TU SALUD

El pasado jueves, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, puso en marcha, en Metepec, el programa Jornadas Comunitarias por tu Salud, mediante las cuales se realizarán mastografías gratuitas a mujeres mexiquenses de toda la entidad, con la finalidad de prevenir el cáncer de mama, además brindarán servicios de orientación a jóvenes, consultas médicas en comunidades alejadas y evitar enfermedades como la diabetes o la hipertensión, entre otras.

“Queremos retomar la importancia de hacer ese trabajo preventivo y por eso lanzamos este programa de jornadas de mastografías, jornadas por la salud comunitaria en todo el Estado de México; es un programa que estará recorriendo, de lunes a viernes, los 125 municipios del Estado de México, que de manera prioritaria estará llevando una Unidad Móvil, como la que tenemos aquí atrás y aquí a un lado, para realizar mastografías de manera gratuita a todas las mujeres que así lo deseen.

“Pero también estaremos atendiendo toda una gama amplia de servicios para la salud preventivos, de identificación de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, obesidad para poder atenderla oportunamente; a los jóvenes, orientación en salud, orientación sexual, apoyo psicológico, apoyo para quienes también han sufrido de violencia, es decir, es una jornada de salud muy amplia que va a estar recorriendo todo el Estado de México y los 125 municipios”, explicó.

En el inicio de este programa, el mandatario estatal destacó la relevancia que tiene la medicina preventiva en el bienestar de las personas y explicó que en los últimos dos años y medio, según datos de la Secretaría de Salud, debido a la pandemia se redujo el número de análisis de detección de cáncer en país, por ello recalcó la importancia que tienen estas jornadas, ya que impulsarán la cultura de la prevención, con el apoyo de profesionales del sector.

Entre otros servicios, Del Mazo Maza apuntó que estas jornadas también apoyarán a todos los integrantes de la familia, ya que servirán para continuar con el cuadro básico de vacunación, para pláticas de orientación y prevención en la salud, análisis a los adultos mayores, entre otros servicios.

En las instalaciones del Centro de Salud con Atención al Adulto Mayor, en Metepec, donde se dieron cita personal médico, así como vecinas y vecinos beneficiarios, el gobernador mexiquense también subrayó que estas unidades móviles llegarán a las comunidades alejadas de centros de Salud, ya que la intención es facilitar a toda la población el acceso a diversos servicios médicos y llevar hasta sus localidades una atención integral.

“Lo que queremos es que para muchas comunidades del Estado de México, que a veces están lejanas a las Unidades Médicas, de los Centros de Salud, puedan tener acceso a estas Unidades Móviles para atenderse y para que les llevemos a ustedes estos servicios de salud a las comunidades, esto nos ayudará a que muchas familias que quizá no lo harían por la distancia, el tiempo que implica, lo puedan hacer porque tienen a las Unidades Móviles de manera cercana y a la mano”, externó.

Alfredo Del Mazo también invitó a las mujeres a realizarse este tipo de análisis con frecuencia y a practicar la autoexploración para detectar el cáncer de mama, ya que un diagnóstico oportuno representa una mayor probabilidad de superar este padecimiento.



Por otro lado, el gobernador entregó la rehabilitación del Centro de Salud con Atención al Adulto Mayor de Metepec, y recalcó que durante su administración se han renovado 539 de los mil 221 Centros de Salud que hay en la entidad, y donde atiende 80 por ciento de los padecimientos entre la población.

Además, garantizó que todos estos espacios serán rehabilitados y contarán con el equipo y el personal suficiente para su operación, antes de que concluya la administración.

“Hace dos años, aprovechar, hicimos el compromiso de rehabilitar todos los Centros de Salud que tenemos en el Estado de México, para tenerlos en las mejores condiciones, en su infraestructura, en el equipamiento, en los insumos y el personal médico suficiente para poder atenderlo; hoy llevamos 539 de las mil 221 y tenemos el compromiso de acabar con las mil 221 para que, al término de la administración, podamos decir que hemos mejorado, rehabilitado, impulsado la totalidad de los centros que atienden el 80 por ciento de las enfermedades en el Estado de México”, sostuvo.

Del Mazo Maza también agradeció el trabajo del personal del sector salud, ya que en la entidad se han aplicado 32 millones de vacunas contra el Covid-19, además de otras 40 millones de vacunas de otros tipos.

Agregó que la próxima semana concluirá en el estado la vacunación contra Covid-19 en los menores de 10 y 11 años, y que este jueves inició la inmunización de los menores de nueve años.

CONSTRUYE TOLUCA UN MEJOR FUTURO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

Toluca tiene el potencial para construir un mejor futuro para las nuevas generaciones porque cuenta con recursos naturales, humanos y de infraestructura únicos, atributos para devolver seguridad, orden, belleza y prosperidad a la capital mexiquense, enfatizó el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal.

Lo anterior en el marco de la firma del convenio de colaboración entre su administración y la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal, ocasión en la que también se inauguró la Caravana de Promoción Económica en el Parque Cuauhtémoc-Alameda.

Acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF, Viridiana Rodríguez Rico, el alcalde destacó que este convenio tiene como finalidad fortalecer a las empresas y generar empleo en el ámbito municipal.



“Estamos empeñados en que Toluca sea, por su atractivo turístico, cultural, deportivo y económico, la ciudad que todos queremos, no tengo duda de la capacidad de las toluqueñas y toluqueños para salir adelante y superar el problema económico que trajo consigo la pandemia”, señaló.

Asimismo, destacó que la suma de esfuerzos entre ambos ámbitos de gobierno en materia industrial, comercial, de servicios y atracción de inversión, sin duda fortalecerá a las empresas instaladas en Toluca, núcleo económico que incluye 14 parques industriales y más de 58 mil unidades económicas, ya que “este es el potencial que tenemos para reactivar la economía de nuestro municipio”.

Cabe destacar que el convenio firmado por los gobiernos municipal y estatal describe los alcances y programas, acciones concretas de impulso a pequeñas y medianas empresas (Pymes) y emprendedores, así como la asesoría y capacitación para el desarrollo de productos e industrias; atracción de inversión y apoyo a las inversiones ya establecidas, además de facilitar la instalación de empresas mediante acciones concretas de mejora regulatoria.

Por otro lado, la Caravana de Promoción Económica forma parte de las estrategias de reactivación económica de la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que participan 20 empresas toluqueñas formalmente constituidas de los giros de papelería, alimentos, joyería, ropa artesanal, servicios de salud, energías verdes, equipo médico y consultoría.

Después de agradecer el apoyo y preocupación del Gobierno del Estado de México en la reactivación económica desde el plano municipal, Martínez Carbajal confió en que al finalizar el presente año podrán haberse solucionado los problemas financieros de fondo heredados de la anterior administración, gracias al trabajo de promoción del desarrollo económico y colaboración de todas las dependencias, direcciones y secretarías del ámbito municipal y estatal.

Asimismo, anunció la reactivación de microcréditos para emprendedores en este año, con una meta para este año de 22 mil nuevos beneficiarios y 350 mil capacitaciones, a través de la Dirección Mexiquense del Emprendedor y la Dirección de Comercio.