El ‘error de abril’

Recuperar a la mala lo que perdieron a la buena * Claudia Sheinbaum contraviene a López Obrador, quien dice que lo suyo no es la venganza, al iniciar una serie de acciones contra los ciudadanos que no optaron por la opción morenista

GALIO GUERRA

Parece que al Movimiento Regeneración Nacional y sus esbirros les sienta muy bien aquello de que “no saben perder, y cuando pierden arrebatan”.

Así lo han dado a entender luego de los traspiés en las elecciones intermedias, donde apenas lograron la mitad de los votos que los encumbraron en 2018.

Máxime si se mira a la Ciudad de México, donde perdieron más de la mitad de las alcaldías que tenían en su poder.

La derrota más desastrosa se dio en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.



Y es que Cuauhtémoc viene a ser algo así como “el ombligo del ombligo de la Luna”, o si quiere usted, de manera más coloquial, es la “cereza del pastel”.

Me atreví a utilizar el adjetivo “desastrosa” por todo lo que esa derrota conlleva: fue el primer enfrentamiento real y valedero entre los dos principales presidenciales por Morena.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los morenistas en el Senado de la República; fueron esos dos que se enfrentaron en su primer round.



La alcaldía Cuauhtémoc era gobernada por Néstor Núñez López, hijo del exgobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez, quien cediera la plaza -por cierto- al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Bueno, pero -dijera aquel- “la cosa es calmada”.

Néstor había hecho un papel más o menos decente, pero… porque siempre hay un pero en los asuntos indecentes, perdón, quise decir en los asuntos de política, se le atravesaron en su camino la malvada doctora Frankeinbaun y la no menos ominosa Dolores Padierna, esposa del reconocidísimo “Señor de las lLgas”.

Sí, le atinó usted, el nefando maestro René Bejarano, aquel que se echaba a las bolsas del saco y sus maletas las “contribuciones” que el empresario argentino Carlos Ahumada daba al movimiento de ¿adivinen quién?

Vaya, son ustedes terribles, otra vez le atinaron, de Andrés Manuel, ese que distingue como “aportaciones” al movimiento lo que es para él, y tacha como corrupción lo que no es así.

LAS INTERMEDIAS DE 2021

Bueno, pues con ese marco referencial llegamos al proceso electoral del año pasado, en que se renovaron 15 gubernaturas, 500 diputaciones y miles de puestos locales, entre los que se encontraban las 16 recién estrenadas alcaldías de Ciudad de México.

Después del tsunami de 2018, con el que Morena gobernaba casi en todo el país y la capital de la República, se esperaba refrendara el triunfo, pero algo ocurrió.

Según el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el 6 de junio de 2021 la ciudadanía votó para definir a titulares de las 16 alcaldías, 160 concejalías y los 66 escaños del Congreso de Ciudad de México, así como, por primera vez, se eligió una diputación migrante.

La coalición integrada por PAN-PRI-PRD arrebató al partido en el poder, es decir Morena, la mitad de las dieciséis alcaldías entre ellas, oh-la-la, la “joya de la corona”, la alcaldía Cuauhtémoc.

Como se imaginarán, esta derrota -en lo general y particular- no cayó para nada bien en la nomenklatura cuatroteísta que tomaron la derrota como algo personal y no como un ejercicio democrático que demostraba que, al menos en la capital del país, la ciudadanía ya había valorado el actuar de los alcaldes capitalinos, y a ellos, de plano, los reprobaron.

Lo primero que hizo la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue contravenir a López Obrador que dice que lo suyo no es la venganza, y empezó una serie de acciones contra los ciudadanos que no optaron por la opción morenista.



Un aumento en la tarifa de agua fue el primer aviso contra los alcaldes de oposición y sus gobernados. Algo así como un “tengan para que aprendan” por no haber votado por sus candidatos.

EL CASO CUEVAS… Y NO ES EL DE GERTZ

La Fiscalía capitalina informó que “formuló imputación contra cuatro servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la titular de la demarcación -Sandra Cuevas- por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación” en su cuenta oficial de Twitter.

Sandra Cuevas fue suspendida y acusada por supuesto abuso de autoridad. El jueves quedó vinculada a proceso por tres delitos.

En febrero dos policías auxiliares denunciaron que la alcaldesa los insultó y agredió físicamente en sus oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc.

El 28 de febrero Cuevas aseguró contaba con videos que contradecían la versión de los policías. “Les voy a echar abajo todo este montaje que orquestaron”, dijo.

El jueves pasado Cuevas fue vinculada a proceso por una juez del Reclusorio Preventivo Norte por abuso de autoridad, robo y discriminación. Empero, la funcionaria libró la prisión preventiva justificada.

“Estoy preparada para absolutamente todo, estoy preparada para una vinculación a proceso, estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política”, dijo a su llegada al Reclusorio Norte.



Ojalá el Presidente que dice no ser injerencista, la jefa de Gobierno de Ciudad de México y la juez en cuestión no quieran arrancar en los tribunales lo que no pudieron ganar en las urnas porque sentaría un mal precedente en la vida democrática de la nación.

Sólo el Congreso de la CDMX puede remover de su cargo a la alcaldesa.

Al respecto, la presidenta del PRD-CDMX, Nora Arias Contreras, afirmó que la única autoridad facultada para remover alcaldes es el Congreso de la Ciudad, no un juez o una juez.

“Venimos a darle nuestro apoyo a nuestra alcaldesa Sandra Cuevas, ante las medidas excesivas que tuvo la juez, porque quien la puede remover del cargo únicamente es el Congreso de la Ciudad”, destacó.

Junto a los alcaldes de la UNACDMX que mostraron su respaldo a Sandra Cuevas al ingresar a los juzgados, la presidenta del PRD-CDMX afirmó que la alianza entre los partidos y alcaldes de oposición continúa firme y luchando por los derechos de la ciudadanía.

“Es importante decir que esta alianza seguirá y vamos a seguir luchando por los derechos, sobre todo por las libertades para gobernar de nuestras alcaldesas y alcaldes”, aseguró Arias Contreras.

Ante vecinas y vecinos de las 16 alcaldías que se reunieron para mostrar su apoyo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, la presidenta reiteró que es sólo el Congreso de la Ciudad de México el único facultado para remover a los alcaldes por medio de un juicio político con el voto de las dos terceras partes de las diputadas y diputados que lo conforman.

“Insisto, es el Congreso de la Ciudad el que define el juicio político, no un juez ni una juez; eso es lo que queremos decir a los medios de comunicación, que quede muy claro”, afirmó.

La mano de la mafiosa pareja Dolores Padierna-René Bejarano está metida en todo este tringlado, pues junto con la Sheinbaum aún respiran por la herida y quieren quitar por la mala lo que no les fue favorable.

A propósito, esta misma semana el raterazo de Bejarano fue visto en un video, en donde además amenaza con ajustarle cuentas al senador Ricardo Monreal por no jurar lealtad a ciegas a López.

Así andan de desesperados.



Claro que tal y como están de ensoberbecidos los morenistas se puede esperar todo de ellos, como son el ataque sistemático a las instituciones que no se doblegan a sus caprichos.

Ahí está el caso de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular optó por no auscultar a la Cámara de Diputados ante la amenaza de remover a su titular si lo hacían.

También está el ejemplo de ambas Cámaras, que se han pasado por el arco del triunfo a la Constitución para hacer campaña en favor de la manipulada revocación de mandato. Urge ponerle un alto a este abuso de poder.

“NUEVA PERSPECTIVA DE GÉNERO”

A fin de fortalecer y consolidar la cultura política democrática de la ciudadanía del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General de Desarrollo Político, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, organizó el foro “Nueva perspectiva de género”.

El objetivo de este espacio es fomentar y divulgar los principios y valores de la democracia entre las y los mexiquenses, para dotarlos de elementos teóricos y prácticos que les permitan desarrollarse en la materia, así como crear un espacio de debate que coadyuve a repensar la violencia en contra de las mujeres para prevenirla, sancionarla y erradicarla.



En este sentido, se busca fortalecer un mensaje que coadyuve a la construcción de espacios libres de violencia para las mujeres mexiquenses, promover un espacio en donde se fomente la cultura política con perspectiva de género, consolidar lazos de vinculación entre el Gobierno estatal y la sociedad en general para coadyuvar a erradicar la violencia de género en la entidad, así como impulsar la capacitación en materia de valores democráticos entre las y los mexiquenses, a efecto de coadyuvar en la construcción de ciudadanos responsables.

Por parte de la Dirección General de Desarrollo Político, se señaló que desde el inicio de la actual administración la prioridad han sido las mujeres, por lo que se han dado las directrices para que la igualdad de género funja como eje transversal del Plan Estatal de Desarrollo.Y es por medio de la transversalidad, que se asegura el compromiso efectivo del Gobierno del Estado de México para trabajar de manera coordinada, creando sinergias para cumplir con esta tarea fundamental que es garantizar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas de la entidad.

Se resaltó que la incorporación de la perspectiva de género en las relaciones públicas y privadas, ha permitido que en las últimas décadas se hayan tenido avances en el empoderamiento político de las mujeres.

Tan sólo en el ámbito político, de los integrantes del Senado, la mitad son mujeres (64 de 128); de la Cámara de Diputados, también el 50 por ciento son mujeres (250 de 500); en la Legislatura local, de las y los 75 diputadas y diputados, 37 son mujeres.

El foro, que se llevó a cabo en el Museo Galería de Arte Mexiquense “Torres Bicentenario”, contó con la conferencia de la diputada local por el Distrito XXXVI, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la LXI Legislatura del Estado de México y docente de la UAEM, quien abordó el tema “Respetar y garantizar los derechos de las mujeres, como clave para consolidar una sociedad igualitaria”, en el que subrayó la igualdad sustantiva como tema central de las agendas públicas y los derechos humanos donde no se lastimen a las mujeres.

TOLUCA, MÁS QUE UNA FECHA, ES UNA HISTORIA MULTICENTENARIA

La capital mexiquense es más que una fecha, es una historia multicentenaria que nos coloca en un presente privilegiado, el mismo pasado que nos enorgullece nos compromete con un futuro que nos reta, expresó el presidente municipal de Toluca.

En el marco de los festejos por el Quincentenario de Toluca, el alcalde refirió que el gobierno municipal tiene el compromiso de conocer su historia, motivo por el que se iniciaron los trabajos de descubrimiento de la zona arqueológica en el Cerro del Dios Tolo, donde se espera encontrar la respuesta de la influencia que tuvo en todo el Valle, esto es el principio de una identidad que nos debe dar fuerza y vigor.

En el Centro Cultural Toluca y ante expresidentes municipales, el edil dijo: “Tengo la plena convicción que dejar pasar nuestro presente sin caminar hacia el futuro es dilapidar el potencial de nuestra capital”.

Aunque diversos historiadores y el cronista municipal coinciden en la inexistencia de documentos o evidencias que comprueben una fundación de Toluca hace 500 años, y menos preciso establecer que esto aconteció un 19 de marzo de 1522, el gobierno municipal respaldará las iniciativas ciudadanas que celebren a la ciudad y que apoyen con fundamentos el valor de su pasado y el fortalecimiento de su presente para construir un fuerte legado para las generaciones venideras.



Es oportuno recordar que Toluca tiene infinitos motivos para estar orgullosos, entre ellos sus delegaciones y barrios que son un crisol de tradiciones, historia e innumerables tesoros.

Asimismo, cuenta con un porcentaje excepcional de jóvenes en edad productiva, una fuerza industrial que reúne a más de 50 mil unidades económicas, mil de ellas de alto nivel de competitividad mundial, infraestructura ferroviaria y carretera que lo conectan con todo el país.

El gobierno de Toluca, de la mano de la ciudadanía, hace lo que le toca y juntos harán de la confianza el mejor valor, reconstruirán la vida en comunidad e innovarán para que el presente tenga mejores condiciones de vida y que el futuro traiga la materialización de los sueños de la niñez, la seguridad para las mujeres, las condiciones para la competitividad de las empresas y la sostenibilidad del uso de los recursos.

Hoy debemos ser la generación que celebra los 500 años de la fundación de Toluca y trascender a ser quienes inicien la construcción de los siguientes cinco siglos.