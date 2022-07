La complicidad de funcionarios en la tragedia migrante

Mencionar a María Zabay es hablar de una chica que tiene todos los atributos habidos y por haber y que rompe el mito de la mujer bonita.

Una chica que lo tiene todo: preparación, corazón, pasión, alma, vida, sentimiento, pensamiento, una mujer que desde pequeña trae la pasión de escribir, nunca imaginó llegar a ser escritora… ¿y qué creen? También es modelo, su cuerpo natural y hermoso lo llevó a las grandes pasarelas.

Sin duda alguna que Zabay es, con todo lo antes mencionado, una mujer cultural, natural y escultural… ¿Qué más se le puede pedir? Nada, más que darle las gracias por ser un ángel caído del cielo.

UNA HISTORIA BREVE DE LA ESPECIE HUMANA. HACIA UN NUEVO MODELO

Es el nuevo ensayo de Berenice que firman María Zabay y Antonio Casado.

Trata de un documentado y apasionante texto que arroja a la luz hacia dónde vamos. Los autores arrancan desde el sapiens hasta los robots, repasan los cambios más significativos que ha experimentado la humanidad, como las religiones y los ritos, el nacimiento de la imprenta, el pensamiento ilustrado, la era industrial, sin olvidar nuestro anclaje a Grecia y Roma o los cambios provocados por la Revolución Francesa.



¿Seremos capaces de tomar nota de nuestro pasado?, se preguntan los autores. Como escribió Einstein a “no perder jamás la bendita curiosidad”.

Cuestionándose tal pensadores de la talla de Platón, Foucault, Chesterton, Schopenhauer, Lipovetsky y Foucault, entre otros, los escritores van repasando periodos, etapas, ideas políticas y doctrinas sociales hasta situarse en nuestro presente actual marcado por la pandemia, que será pasado en muy poco tiempo.

¿Es internet, que nació en 1969, tan libre y universal como se concibió? ¿Vamos a escribir el futuro con reglas digitales? ¿Crearán los bancos centrales una moneda virtual? ¿Hemos entrado de lleno en el metaverso? ¿Vivimos la extinción de la muerte?

El transhumanismo abre discusiones filosóficas apasionantes acerca de si habrá una nueva humanidad o, por el contrario, si será el fin de ella: su extinción. Viene aquí la reflexión fundamental sobre todo lo que la tecnología nos depara: que algo se pueda hacer no significa que se deba hacer. Ahora la gran pregunta es: ¿hasta dónde llegaremos? Los autores alertan de que hay que marcar los límites para que los científicos y tecnólogos sepan hasta dónde pueden llegar y dónde no. ¿Seremos capaces? El futuro del ser humano depende de los límites que marquemos.

UNA MODELO A SEGUIR

Para conocer un poquito más de Zabay, les hicimos unas preguntitas en donde se da uno cuenta que es un ejemplo a seguir, una lección de vida, un libro abierto para cualquiera que quiera cultivarse, en fin, tiene todos los atributos que nos hacen decir que es ’10, la mujer perfecta”, y que muy pronto engalanará nuestra sección La Bella de alto IMPACTO.



—¿Dónde nace María Zabay?

“En Zaragoza”.

—¿Nombre completo?

“María Zabay Bes”.

—¿Nombres de tus padres?

“María Jesús y Antonio”.

—¿Cómo fue tu incursión en el modelaje?

“Con la agencia de modelos Elite, me seleccionó para su concurso Elite Model Look”.

—¿Y cómo fue el brinco a escritora?

“Creo que siempre lo fui. Me recuerdo escribiendo desde niña cada día, relatando mis historias o imaginando otras, pero el salto lo di con 23 años, siendo directora de una institución cultural muy prestigiosa, colaboraba en programas de literatura de TV y radio, rodeada de escritores y referentes en la cultura que me insistían en que tenía que escribir un libro y así fue, un día empecé… y heme aquí”.



—¿Qué me puedes decir de tu nuevo libro?

“Es un ensayo muy documentado a través del cual el lector hará un repaso de los hitos y cambios más significativos que ha experimentado la humanidad (las religiones y los ritos, el nacimiento de la escritura o de la imprenta, el pensamiento ilustrado, la era industrial…) hasta situarse en nuestro presente actual y el futuro que nos espera con el gran salto que está por llegar.

“Adentramos al lector en vicisitudes y reflexiones como si con los implantes de dispositivos y nanorrobots, la neurociencia, las interfaces y los avances en genética, habrá una nueva humanidad o, por el contrario, si será el fin de ella: su extinción.

“Viene aquí la reflexión fundamental sobre todo lo que la tecnología nos depara: que algo se pueda hacer no significa que se deba hacer.

“Ahora la gran pregunta es: ¿hasta dónde llegaremos? Está claro que hay que marcar los límites para que los científicos y tecnólogos sepan hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. ¿Seremos capaces? El futuro del ser humano depende de los límites que nosotros pongamos”.

—¿Qué opinas del metaverso?

“Está demasiado incipiente, pero, sin duda, abre también numerosos debates. Si sus propiedades son asequibles económicamente, como simples videojuegos, entonces la mayoría de la gente preferirá Metaverso para vivir lo que no se puede permitir en la vida real. Puede llegar el punto en el que haya personas que prefieran vivir solas en su vida real y acompañarse de su ideal en ese universo virtual”.



—¿Veremos la extinción de la muerte?

“Hay algunos como el controvertido ingeniero del MIT, José Luis Cordeiro, que lo afirman. La mayoría de los científicos se aleja de esta idea, pero sí se habla de revertir el envejecimiento. Los avances son numerosos. En el libro los recogemos. El investigador japonés Yamanaka recibió el Premio Nobel japonés de Fisiología y Medicina en 2012, junto a John Gurdon, por el descubrimiento de células adultas que pueden reprogramarse para convertirlas en pluripotentes.

“El investigador español Juan Carlos Izpisúa acaba de conseguir revertir el envejecimiento en ratones; la también investigadora española María Blasco está especializada en el estudio de los telomeros y ya ha logrado dar vida a ratones durante el tiempo equivalente a los 140 años en seres humanos”.

—¿Qué opinas de tus fans?

“Son maravillosos. Les doy las gracias por su apoyo”.

—¿Qué significa para ti la familia?

“Para mí lo es todo, lo que se dice todo”.

—¿María Zabay tiene límite?

“Mis principios y valores”.

—¿Hasta dónde quiere llegar Zabay?

“Hasta allá donde sueñe”.

—El día que estés en la otra dimensión, al que todos partiremos un día, ¿cómo quieres que se te recuerde?

“Como una escritora apasionada de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología, que indagó y escribió para divulgarlos al máximo y que siempre intentó dejar una buena huella haciendo el mundo que le rodeaba un poquito mejor”.

—¿Cuándo llegas a México?

“Espero que muy pronto. Amo México. He ido muchas veces, he grabado entrevistas, reportajes, una serie, una película y también lo he visitado como turista, porque me encanta el país y vosotros, su gente, con ese carácter tan cálido”.



—¿Tus redes sociales?

“Es bien fácil, en Instagram, Facebook y Twitter me encuentran como @maria_zabay”.

—Muchas gracias por la charla María, muy agradecido y te admiro por tu forma de ser.

“Gracias a ti José por la entrevista y a la Revista IMPACTO por darme el espacio; muchas gracias de todo corazón y un saludo y un beso a todos los mexicanos”.

Como un comentario final, quiero agregar que Zabay es una gran mujer en toda la extensión de la palabra, tiene todos los atributos que un hombre busca en una mujer, principios, valores, profesional, corazón de oro, un libro abierto, una lección de vida… por todo eso y más, es una modelo a seguir… y muy pronto engalanará la sección La Bella de esta Casa Editorial, Revista IMPACTO.