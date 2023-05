Vera Dijkmans, la estudiante muy ‘pinga’ que da mucho cariño

¡Para Ripley! La colegiala abre página de contenido exclusivo y su profesor, que era muy estricto, se suscribe y hoy en día es su fan * El catedrático le pagó 20 mil pesos por una foto en lencería, después de haberla tratado mal en la secundaria

IMPACTO | REDACCIÓN

En 2020, una alumna abrió su página de contenido exclusivo para independizarse financieramente y poder sobrellevar la pandemia, sin embargo, se volvió tan famosa que acumuló millones de seguidores en Instagram y en su página, donde hasta un profesor de su secundaria se suscribió para verla.

Ella se llama Vera Dijkmans y tiene 26 años de edad, pero abrió su página de contenido exclusivo a los 19 años de edad.

Desde los 15 años abandonó la escuela, debido a su profesor, quien le decía que no lograría nada bueno en su vida, por lo cual se metió a varios trabajos para mantenerse, como camarera o mesera.

Pero no fue hasta que abrió su página de contenido exclusivo cuando empezó a ganar mucho dinero y popularidad. Tan solo tres años después de abrir su página, la joven ya gana casi siete millones de pesos al mes y acumula 5.7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Ahora Dijkmans es una modelo reconocida y vive de lo que gana en su página de contenido exclusivo, en su casa de Los Ángeles, así como de algunos comerciales que realiza para empresas de lencería o ropa de mujeres.

Tan bien le ha ido que Vera ha mencionado que seguirá dedicándose a eso toda su vida.

Un día recibió casi 20 mil pesos solo por una foto en lencería, y al revisar notó que la cara del suscriptor se le hacía familiar entre su lista de seguidores.

Fue entonces que reconoció a su profesor de secundaria, quien le dio clases cuando ella tenía 15 años de edad y fue el responsable de que abandonara su educación básica en Países Bajos.

Al inicio no se dio cuenta de que era él, le pareció otro suscriptor más y no le dio importancia, pero días más tarde el profesor le envió un mensaje directo, intentando cubrir su identidad, pero la joven, de 22 años, lo reconoció y se sorprendió que aquel maestro la había tratado mal y ahora le pagaba por verla.

“Intentó ocultar su identidad, pero reconocí su cara… Por aquel entonces, me trataba como a cualquier otra alumna, pero no nos llevábamos bien: me decía que no llegaría a nada en la vida. Y de hecho abandoné el instituto poco después, cuando tenía 15 años”, relató Dijkmans.

En ese momento Vera se sintió muy incómoda, pues recordó que el profesor era muy estricto con ella y nunca la trató bien como alumna, por lo que se sorprendió muchísimo al verlo en su página.

La joven recordó que en esa etapa de su vida sufría bullying por tener un “trasero grande”.

¡Para Ripley! Cómo cambian las cosas con el paso del tiempo. No podemos decir al maestro con cariño, pero sí a la alumna Vera con mucho cariño.

