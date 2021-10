Muere Miguel Palmer, protagonista de ‘Bodas de Odio’

POR KARLA GARCÍA

Momentos de acción, vestuario, maniobras y más quedaron al descubierto en el detrás de cámaras que el actor Jason Momoa mostró en la DC FanDome 2021, de la película Aquaman and the Lost Kingdom.

En un teaser de 10 minutos se pudo conocer un poco más sobre la secuela que continuará con la expansión del universo que rodea a Aquaman, en la visión del cineasta James Wan.

En el adelanto sobresalen efectos especiales e incluso criaturas contra las que tendrá que luchar para defender el océano.

Según el director, está tratando de regresar a sus “raíces de thriller más descarnado y áspero” con sus últimos trabajos.

“Hay una razón por la que no hago tres películas de la misma serie. Sería una suerte que hiciera una secuela. Y después de eso, me aburro. Quiero hacer algo diferente”, señaló.

Aquaman and the Lost Kingdom se estrenará en cines el 16 de diciembre de 2022.