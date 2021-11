Muere el primer actor Enrique Rocha

Entre algunos de los melodramas en los que trabajó en los últimos años se destacan títulos como Me Declaro Culpable, Muchacha Italiana Viene a Casarse, Amores Verdaderos, Una Familia Con Suerte, Corazón Salvaje, Serafín, Mi pequeña traviesa y Rubí Fue reconocido principalmente por tener varios papeles de villanos en telenovelas como: Yo compro esa mujer, Dos mujeres un camino, El privilegio de amar, Las vías del amor, Corazón salvaje, Me declaro culpable y Rebelde, dando vida en ésta última al personaje de León Bustamante. Enrique Rocha participó en más de 30 películas. Uno de sus últimos proyectos en el cine lo realizó dándole voz al personaje de Bagheera en la versión live action de El libro de la selva de 2016.

Continue Reading