Guns and Roses hará las delicias de sus fans en su gira por México

Una banda de rock muy exitosa en la historia de la música anuncia sus presentaciones en Mérida, Guadalajara, CDMX y Monterrey

KARLA GARCÍA

Una de las bandas de rock más exitosas en la historia de la música llega a México para presentarse en una gira que recorrerá cuatro de las ciudades más importantes del territorio nacional.

Esta gira comenzará en el sureste del país el 15 de octubre en la explanada de la Feria Xmatkuil en Mérida, Yucatán, lugar que gracias al apoyo y respaldo del gobierno local y de la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Friedman, recibirá el evento de rock más grande en la historia de la entidad.

Guadalajara será la segunda fecha en el calendario de la poderosa banda de Hard Rock encabezada por Axl Rose, Slash y Duff; el Estadio Akron estará encargado de albergar a los californianos en una noche plagada de sus éxitos más grandes como “Sweet child o’ mine”, “Welcome to the jungle”, “November rain”, entre otros, este próximo 18 de octubre.

MOLOTOV, INVITADO DE LUJO

Estas fechas contarán con invitado de lujo, con más de 25 años de trayectoria, muchos kilómetros recorridos y cientos de show encima.

Molotov es una de las bandas más icónicas del rock en español. Sus presentaciones en vivo son un explosivo cóctel Molotov que les ha dado el título de “la banda más poderosa de México”.

MAGISTRAL CONCIERTO EN EL ANTES ESTADIO AZUL

Para continuar con la gira, Guns N’ Roses se trasladará al corazón del país, aterrizando en el Estadio Ciudad de los Deportes (antes Estadio Azul) incluyendo así a la Ciudad de México dentro de su tour mundial 2022 que abarca más de 30 países en América, Asia y Europa, dando cita al público chilango el 21 de octubre, en una noche en la que seguramente nos sorprenderán con sus dos temas más recientes, “Absurd” y “Hard Skool”, además de covers de emblemáticas bandas como The Beatles, AC/DC o Soundgarden, como lo vienen haciendo durante su “We’re F’N Back Tour”.

Para el cierre de esta gira por nuestro país, el 23 de octubre la ciudad de Monterrey y el Estadio Mobil Super serán testigos de lo que probablemente sea la última oportunidad que tengamos para disfrutar a estas leyendas en un concierto en vivo desde suelo mexicano.

La banda revelación del momento The Warning se encargará de la apertura de este show en el norte del país, pisando un escenario que no desconocen, “jugando” como locales en su tierra natal. Este trío de hermanas ha logrado posicionarse en la preferencia del público gracias a sus éxitos “Choke” y “Survive” con los que han alcanzado también el reconocimiento de los medios de comunicación y la escena musical no sólo a nivel local, sino de manera internacional.

Axl Rose, Slash y Duff, después de lograr llenos totales en su gira europea, hacen una parada en México para llegar con toda la fuerza, irreverencia y rebeldía que caracteriza a los miembros del prestigioso salón de la fama del rock. Podríamos continuar hablando de la grandeza que representa Guns N’ Roses, pero queremos que seas testigo de estos memorables conciertos, adquiere tus boletos a través de las diferentes plataformas de venta y acompáñanos a vivir esta experiencia única.

INFORMACIÓN

MÉRIDA: 15 de octubre, Explanada Feria Xmatkuil.

Precio: Desde $2,140.00. Boletos: www.eticket.mx.

GUADALAJARA: 18 de octubre, Estadio Akron.

Precio: Desde $1,650.00. Boletos: www.lataquillamx.com.

CDMX: 21 de octubre, Estadio Ciudad de los Deportes (antes Estadio Azul).

Precio: Desde $490. Boletos: www.funticket.mx.

MONTERREY: 23 de octubre, Estadio Mobil Super (Palacio Sultán).

Precio: Desde $1690.00. Boletos: www.funticket.mx.