Existe un certificado de vacunación de mi padre: Ana Victoria

El gran maestro pierde la vida en Los Ángeles, California, por consecuencias del Covid 19 * Su pérdida es insustituible e irreparable, pero su obra permanecerá por siempre * Será cremado en Estados Unidos

POR JOVIRA

Una terrible noticia sacudió al medio artístico y a todos tomó por sorpresa: la muerte del gran cantante Diego Verdaguer.

Hablar de su carrera artística es por todos conocido, pero era un gran ser humano y es de esas personas que jamás nos dejan porque son eternas.

Lamentablemente la tarde del jueves 27 de enero de 2022 quedará marcada como un día triste porque deja su cuerpo terrenal el gran maestro Diego Verdaguer, un hermoso ser humano en toda la extensión de la palabra, un enorme artista, el amoroso esposo, padre y abuelo… y sin quedarme corto, se puede decir que fue un hombre sabio y noble.

Desafortunadamente el maestro Diego Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, California, por consecuencias del Covid-19.

Desde el mes de diciembre le fue detectado el virus y fue hospitalizado, pero desgraciadamente dejó de estar entre nosotros.

DESPEDIDA EN PRIVADO

Su pérdida es insustituible e irreparable, pero su obra permanecerá por siempre y su cuerpo será cremado en Estados Unidos.

Por el profundo dolor que ha causado su partida, su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento. Posteriormente se organizará algún acto público, pero en estos momentos el dolor de la familia es tan grande que no está en condiciones de dar declaraciones.

La familia pide comprensión y respeto por este duelo.

Ana Victoria, su hija, informó de la trágica noticia y la petición del respeto al dolor que sufre la familia.

“Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos, que papá, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna… mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”.

No queda más que darle gracias a Diego por el legado de sus hermosas canciones que vivirán eternamente en el corazón de todos los enamorados del mundo.

Hasta siempre amado cantante, sigue soñando los sueños más hermosos que siempre nos compartiste, te amaremos eternamente.

Este 27 de enero de 2022 inicia la leyenda musical. Descansa en paz, Diego Verdaguer.

PROLÍFICA Y BRILLANTE CARRERA

Diego nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951. Es hijo de Miguel Ángel Boccadoro Verdaguer y Elodia María Hernández Pérez.

En 1966 conoció al cantante Larry Moreno, quien lo invitó para formar el dueto Reno y Rino, y grabaron seis canciones para la CBS.

A los 17 años, Diego graba su primer sencillo como solista, “Lejos del amor”, lanzado al mercado bajo la discográfica RCA Victor. Fue producido y compuesto por Larry Moreno, con arreglos musicales de Jorge López Ruiz, quien había dirigido los éxitos más grandes del cantante argentino Sandro de América.

Al año siguiente participó en el III Festival Buenos Aires de la Canción en el Estadio Luna Park, interpretando el tema “Yo, solamente yo” junto al cantante español Dyango.

El canal de televisión argentino El Trece lo contrata como artista exclusivo y participa en uno de los programas musicales más populares de la televisión juvenil argentina, El Sótano Beat. Simultáneamente, “Yo, solamente yo” formó parte de la recopilación “Sótano Beat” que vendió más de medio millón de discos en Argentina.

En marzo de 1970 fue seleccionado para representar a Argentina en el II Festival de la Canción Latina en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, donde participó junto a otros grandes de la canción internacional, como Claudio Villa, de Italia, Sergio Denis, de Argentina y José José, de México.

Después de terminar su relación con RCA Víctor y El Trece, Larry Moreno lo vuelve a buscar para llevarlo al Festival de Canciones de la Ciudad de La Plata, en el cual canta y gana el primer lugar. Después de esto, es contratado por la compañía discográfica MH, quien tenía catálogos de artistas internacionales como Eagles, Rod Stewart y otros.

Con el sencillo “Yo te amo” de 1973, Diego encabezó por primera vez las listas de la radio argentina. Su director musical y productor, Roberto Montiel, le presenta al autor Rubén Lotes, con quien compuso más de 7 sencillos que lograron situarse en los primeros lugares de popularidad y vender más de 2 millones de discos en Argentina.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En 1975 su show se comienza a vender en toda Argentina y Diego obtiene el galardón al “Mejor show juvenil” en los Carnavales del Estadio de San Lorenzo, donde además actuaron Sandro de América, Camilo Sesto, Roberto Carlos, Cacho Castaña y Joan Manuel Serrat.

Bajo la representación artística de Hugo López, Diego logra su primer gran éxito internacional con “Volveré”, el cual tuvo un gran impacto en México y vendió más de 5 millones de copias, haciéndolo acreedor a diversos Discos de Oro.

Y de ahí p’al real el éxito y el cariño del público siempre acompañaron a Verdaguer: “Yo pescador de amor” y “El pasadiscos”, “Secreto callado”, “Es así mi amor”, “Yo no lloro por llorar”, “Yo quisiera que tú”, “Corazón de papel”, “Que sufras más”, “Creo solamente en ti”, “La ladrona”, “Simplemente amor”, “Nena”, “Usted qué haría”, “Pájaro que comió, voló”, “El rostro del amor”, “Volvamos a empezar”, “Voy a conquistarte”, “Quién de los dos será”, “Pídeme”, “Cuando él no está”, “Te voy a demandar”, “Para no pensar en ti”, “El marinero”, “Tonta”, etc, etc, etc, etc, etc, pues su discografía es inmensa.

El que está en edición en este 2022 es el álbum “Por La Libre”, en donde vendrán incluidos “Ámame una vez más” y “La cadenita”.

Hasta luego Maestro Diego Verdaguer, muy pronto te alcanzaremos en el camino que todos emprenderemos algún día.