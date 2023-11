El Cuarteto de Nos hará cimbrar el Auditorio Nacional

No hay fecha que no se cumpla y la banda uruguaya llega a la capital del país con Tour Lámina Once

JESÚS VIRA

El Cuarteto de Nos, una de las bandas más influyentes y destacadas de la escena latinoamericana, para beneplácito de sus fans, llega al prestigioso Auditorio Nacional este próximo domingo 12 de noviembre.

Esta presentación forma parte del Tour Lámina Once 2023, el cual considera más de 30 fechas y 17 países hasta el momento, que vienen siendo sold out en tiempo récord con meses de anticipación.

Cuarteto de Nos es conocido por su estilo único e imposible de encasillar. Letras inteligentes que abordan temas de actualidad social con un toque de humor y reflexión.

Su propuesta musical ecléctica y su energía en el escenario han consolidado la posición que tienen como una de las agrupaciones más importantes de la región.

La banda llegará presentando por primera vez en la CDMX su último álbum, “Lámina Once”, lanzado en 2022.

Su último disco ha sido aclamado por la crítica y ha cosechado un gran éxito en ventas con hits como “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, “Flan”, “Cinturón Gris” o “Maldito Show”, entre otros, los cuales muestran el característico estilo lírico de la banda, fusionado con nuevos sonidos y experimentaciones frescas.

El primer sencillo del disco, “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, tiene un reflejo de realidad latina que bien podría aplicarse a cualquier político latinoamericano.

Cabe resaltar que Cuarteto de Nos es una banda de rock alternativo, formada en Uruguay en 1984, integrada por Roberto Musso, Santiago Tavella, Alvaro Pintos, Santiago Marrero y Gustavo Topo Antuña.

Con cuatro décadas de trayectoria, se han consolidado como una de las bandas más influyentes del continente.

Así que no lo olviden, estimados lectores, tienen una cita con Cuarteto de Nos en el Auditorio Nacional este 12 de noviembre… ¡Bienvenidos a la fiesta!