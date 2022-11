‘Cariño mío’, la frase amorosa celestial de Amanda para Diego

“Hay que entender que sin compositores no hay canciones y sin canciones, simplemente no hay cantantes ni todo lo que disfrutamos a través de la música”, expresa el productor y el artífice de las estrellas internacionales

KARLA GARCÍA

Ganador de múltiples reconocimientos como productor de las más grandes estrellas, el también ingeniero de sonido de obras cumbre de la música pop mundial como “We Are The World” de USA for Africa o “My Heart Will Go On”, tema de la película “Titanic”, interpretado por Celine Dion, visita México en apoyo a Expo Compositores Foundation, la organización internacional que impulsa a nuevos autores y realiza obras altruistas como El Hogar del Compositor.

“Antes que el dinero está el arte. Cuando produzco a un artista nuevo siempre lo trato de la misma forma que trato a los cantantes consolidados, porque yo no le pongo precio al arte. Definitivamente, la música puede cambiar al mundo. Lo hicimos con We Are The World, donde se trataba de reunir fondos para ayudar a que la gente muriera de hambre y se reunieron millones de dólares, ahora con la Expo Compositores Foundation podemos colaborar en la construcción y funcionamiento de un lugar tan extraordinario como El Hogar del Compositor, que se convertirá en el punto de encuentro donde confluya gente que escribe letras con otros que escriben música y podrán colaborar entre ellos para generar grandes canciones”, afirma entusiasmado.

‘URGENTE REVALORAR AL COMPOSITOR’

“Es una gran labor la que realiza la Dra. Rosalía García al frente de Expo Compositores Foundation y por ello me he sumado a esta organización, porque es urgente revalorar al compositor como el eslabón inicial de una gran cadena que representa la industria discográfica.

“Hay que entender que sin compositores no hay canciones y sin canciones, simplemente no hay cantantes ni todo lo que disfrutamos a través de la música. Por ello debemos impulsar a los nuevos compositores, desarrollar su talento y ayudarles a que vuelen alto”, expresa con profunda convicción.