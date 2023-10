‘A mi medida’, EP póstumo de Diego Verdaguer y Julián Figueroa

Amanda Miguel, Maribel Guardia, Ana Victoria e Imelda Garza dan a conocer el lanzamiento musical que contiene cuatro grandes temas celestiales * Su cariño como hombres era el de un padre y un hijo * Su admiración como artistas era recíproca

MAJO VALENCIA

A veces la vida nos pone a prueba, nos lleva al límite de la tristeza, de la desolación y más aun cuando ocurre una pérdida inesperada; pero en el fondo del corazón siempre queda una luz que nos hace salir adelante, esa luz es el amor que nunca muere… sin la obscuridad, no veríamos las estrellas.

La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades, transformar el dolor en la fuerza motora para levantarse, adaptarse y poco a poco, a partir de la tragedia, crear algo nuevo y bello.

Es un proceso casi mágico en el cual seguramente intervienen Dios y nuestros seres queridos que ya no están en este plano, pero que desean vernos bien.

Amanda Miguel, Maribel Guardia, Ana Victoria e Imelda Garza son cuatro mujeres resilientes porque su espíritu es fuerte y amoroso, porque se derrumbaron y se reconstruyeron, porque quisieron mucho y ahora adoran eternamente, porque la nostalgia es su impulso para hacer realidad los sueños de los hombres que les dieron las mayores alegrías, porque Diego y Julián siguen tomándolas de la mano a través del viento, de la luz del sol, de las risas de sus niños, de los olores y sonidos…y a través de su música.

“A mi medida” está lleno de emociones, de momentos irrepetibles, de sentimientos, de luz. Es un EP que incluye 4 canciones de la autoría de Julián Figueroa y con su interpretación, bajo la producción y dirección del Maestro Diego Verdaguer y con los arreglos de Fernando De Santiago, fundador del Mariachi Juvenil de Tecalitlán y arreglista de grandes álbumes de Rocío Dúrcal, Raphael, Pepe Aguilar y Alejandro Fernández, entre otros.

Diam Music es la compañía discográfica que ha estado a cargo de este proyecto. Ana Victoria y Amanda, como cabezas de esta empresa, están cumpliendo con “A mi medida” uno más de los sueños de Diego y también uno de los anhelos más importantes que deseaba concretar Julián.

HECHO CON MUCHA ILUSIÓN, AMOR Y COMPROMISO: ANA VICTORIA

“Todo fue realizado con mucha ilusión, amor y compromiso, el fin era darle a la gente música de calidad a través de estas canciones hermosas. El EP tenía que ser lanzado y estamos muy contentas de llegar a este punto y con ello lograr que el público de Julián y de mi padre disfrute de su obra y de la magia que se dio entre ellos al trabajar unidos”, expresa Ana Victoria Verdaguer.

MI ESPOSO VIO EN JULIÁN A UN GRAN ARTISTA: AMANDA MIGUEL

“Desde el principio mi esposo vio en él a un gran artista, digno heredero de Joan. Quiso mucho a Julián por sus propios méritos, porque era un joven con mucho talento y además tenía un corazón enorme. Diego quería apoyarlo y guiarlo para que fuera un grande, creía totalmente en él; la admiración profesional era mutua y a nivel personal desarrollaron un gran cariño, como el de un padre y un hijo. Conversaban mucho, cantaban, disfrutaban su compañía, reían en cenas, comidas y fue parte de nuestra familia… Julián era un ángel, un chico muy bueno en todos los sentidos, cariñoso y educado; tenía la mejor ‘madera’, cantaba divino y escribía letras preciosas”, recordó Amanda Miguel.

La reciente ganadora del Grammy a la Excelencia Musical agregó: “Entre ambas familias existe mucho cariño y respeto, para Ana Victoria, Julián no sólo fue su amigo, también fue su hermano y me siento muy orgullosa que ella haya sido la cabeza que dirigió a un gran equipo para impulsar este proyecto, tenía a cuestas un doble compromiso basado en el amor. Estamos muy satisfechas, se cumple el sueño de ellos y además el público desea conocer y hacer suyas estas canciones; la música que escucharán es divina, es mariachi, es sierreño y es vida, porque ahí quedó plasmada la creatividad y la energía de Julián y Diego”.

“El dolor de perderlos durará toda la vida. Comprendo a Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, el duelo es tremendo, los recuerdos son constantes, en mi caso yo todavía lloro con frecuencia… sólo ellas sabían cuándo era el momento, su momento para decir ‘adelante’ y compartir esta bella música con la gente. Tener algo de ambos, juntos, es maravilloso”, señala Amanda Miguel.

HONRAMOS LA MEMORIA DE DOS GRANDES SERES HUMANOS: MARIBEL GUARDIA

Maribel Guardia, en nombre propio, de su nuera Imelda Garza y su esposo Marco Chacón, comentó: “Estamos unidos para honrar la memoria de dos grandes seres humanos; para darle continuidad a su trabajo y a sus proyectos; por un lado nuestro querido Diego Verdaguer y por el otro mi amado hijo, Julián. Ellos en vida tenían un propósito que iniciaron con mucha ilusión, Diego creía fielmente en el talento de Julián como compositor y como intérprete, de ahí que iniciaran juntos un proyecto mágico que hoy se los presentamos”.

“Hay que decir que esto no sería posible sin una reina y una princesa, mis queridas y admiradas Amanda y Ana Victoria. Ellas promovieron darle continuidad a este proyecto y yo encantada, no puedo negar que en todo esto hay un profundo dolor, porque yo hubiera querido que fuera mi hijo quien estuviera aquí presentando este disco, y claro que Amanda y Ana Victoria hubieran deseado que fuera Diego quien lo presentara ante ustedes… Esta producción de Diego Verdaguer, con canciones de Julián Figueroa, también interpretadas por mi hijo amado, no tiene ningún sentido si se queda guardada en un cajón; lo importante es que pueda llegar a la gente y que de alguna forma nosotras podamos ser el conducto para realizar este sueño que fue de ellos para ustedes”, agregó Maribel Guardia.

CUATRO JOYAS MUSICALES HECHAS ‘A MI MEDIDA’

Los cuatros temas que conforman el EP “A mi medida” son “Mujer hecha a mi medida”, “Ni 30 tequilas”, “Creo que ya es tarde” y “Entrégate mujer”. Todos ellos se estrenaron el 24 de octubre pasado y ya están disponibles en plataformas digitales.

Así que ya puedes disfrutar de estas grandes canciones y con ello seguir honrando el legado de dos extraordinarios artistas y hombres: Julián Figueroa y Diego Verdaguer, quienes seguramente estarán cantando en el Cielo.