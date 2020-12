Que vacunas no acabarán con pandemia por sí solas

Por sí solas, las vacunas no acabarán con la pandemia de coronavirus, la cual dista de haberse estabilizado pese a los esfuerzos que hacen los países en general por contenerla, estableció Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A decir del ex cirujano de trauma y epidemiólogo irlandés especializado en enfermedades infecciosas y salud pública, los casos y muertes continuarán por el flagelo, de ahí que pusiera énfasis en la necesidad de ser claros al respecto.

“Los casos y las muertes continuarán, y tenemos que ser claros en ello, pero su número estará, en gran medida, en nuestras manos.

“Las vacunas serán una elemento importante de nuestra caja de herramientas, pero vacunas no significan cero Covid porque no pueden hacer por sí solas todo el trabajo”, hizo notar el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, quien insistió en que no se debe perder de vista que las medidas de prevención deben mantenerse de forma rigurosa, en particular el uso apropiado de mascarillas, la distancia con los demás y la higiene de manos.