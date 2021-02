Clonan a un hurón de patas negras

En Colorado, Estados Unidos, un grupo de científicos logró clonar a una hurón de patas negras, una especie nativa de América del Norte, la cual se creía extinta hasta 1981, año en que fue hallada una pequeña población, la cual se encuentra en cautiverio.

