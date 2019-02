Automedicación con antibióticos puede generar resistencia microbiana

El Colegio Médico de Tijuana exhortó a la ciudadanía a evitar automedicarse con antibióticos, ya que al ingerirse de manera equivocada podrían estar generando resistencia microbiana.

El presidente de este Colegio, Abraham Sánchez Frehem, emitió este llamado ante los casos que han ocurrido en la ciudad de Tijuana donde tres personas fueron infectadas con una súper bacteria a finales de 2018.

Explicó que las bacterias se combaten a través de medicamentos químicos llamados antibióticos, mediante una dosis y tiempo de suministro específico.

No obstante, señaló, cuando se usan los antibióticos de manera incorrecta, las bacterias no mueren, sino que se vuelven resistentes a los fármacos.

Solamente un médico, dijo, es el que puede determinar si la infección que presenta una persona es debido a una bacteria que amerite un tratamiento antibiótico.

“Solamente con este criterio deberá seleccionarse el antibiótico adecuado, por el tiempo adecuado, en las dosis necesarias para destruir por completo la bacteria y así evitar resistencias bacterianas”, dijo.

No obstante, Sánchez Frehem resaltó que es muy común saber de pacientes que utilizan los antibióticos aunque no hayan sido recetados por un médico, y para combatir enfermedades o infecciones que no requieren de dichos fármacos.

Puntualizó que actualmente en la industria farmacéutica no existe ningún antibiótico nuevo en desarrollo, por lo que el arsenal con el que cuentan los médicos es el que existe al día de hoy.

Por esa razón, resaltó, si una persona genera resistencia bacteriana, quedará vulnerable, pues ya no surtirá efecto en ella ninguno de los antibióticos existente.

Dado lo anterior, el presidente del Colegio Médico de Tijuana A.C. hizo un llamado a la población a que no se automediquen, y mucho menos si se trata con antibióticos.

Comentó que aunque los antibióticos requieren receta médica, es muy común que las personas tengan acceso a estos fármacos, sin embargo alertó a la población a acercarse con su médico de confianza antes de auto recetarse.