Sheinbaum evita hablar responsabilidad de Ebrard en Línea 12

“No, no voy a… no me corresponde. A mí me corresponde la rehabilitación de la Línea 12”, expresa la mandataria capitalina y elude hablar del secretario de Relaciones Exteriores

POR SABÁS HERNÁNDEZ

La responsabilidad del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, en el diseño de la Línea 12 fue evitada por Claudia Sheinbaum.

“No, no voy a (…) no me corresponde. A mí me corresponde la rehabilitación de la Línea 12”, comentó Sheinbaum este sábado.

“Estamos trabajando todo el tiempo, de hecho voy a dedicar un día a la semana en particular, ahora que ya comienza a rehabilitarse para estar justo a tiempo y poderlo terminar como nos comprometimos en un año”, agregó.

Están en proceso, explicó, tres obras para rehabilitar el Metro, con una inversión conjunta de 38 mil millones de pesos por ejercer en los siguientes años.

Con un convenio con la Comisión Federal de Electricidad es renovada la línea de abasto de energía a la Línea 1, expuso la Mandataria local.

“El segundo es la restauración del Centro de Control que se quemó con el accidente que se tuvo a principios de enero”, mencionó Sheinbaum.

Se examina la posibilidad de que el Centro de Control de las líneas 1 a la 6 quede dentro del Centro de Monitoreo C5, debido a que ya está equipado con tecnología de comunicación con fibra óptica, con redundancia en la sede del Metro, en Delicias.

CULPA A LOS PERNOS



El tercer proyecto es la rehabilitación de la Línea 1, así como la rehabilitación de la Línea 12, en la cual será reforzada la estructura en torno a los pernos, planteó.

“Se está asumiendo que hay problema de pernos en toda la línea elevada metálica, entonces eso significa que va a haber un reforzamiento que tenga una redundancia en la estructura; entonces se está estudiando el proyecto geométrico, están los topógrafos, pero ahora ya va a ser con mayor celeridad”, puntualizó Sheinbaum.