Llegó la hora de decirle al PRI adiós de una vez por todas: Delfina Gómez

La mala fama que poseen no le importa al general Ramiro Gómez, quien los respalda a morir… no cabe duda que no todos los cambios funcionan en lugares fronterizos

JOVIRA

Las diferentes capacitaciones para los militares que en breve ocuparán plazas en las distintas aduanas de país son impartidas por Octavio de la Torre de Stéffano, figura ligado a Ricardo Peralta, ex director de Aduanas de México, quien tiene distintas quejas y señalamientos cuando encabezó la institución, así como su posterior paso por la Secretaría de Gobernación.

Actualmente se le menciona como el probable responsable en una denuncia interpuesta por el fisco ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, al participar en el contrabando de combustibles, lo cual reveló el SAT en su Informe Tributario y de Gestión.

La relación de socios y amigos que desde hace años mantienen De la Torre y Peralta para la construcción de alianzas estratégicas con beneficios personales los ha regresado nuevamente a las aduanas, ahora con una anuencia especial por parte del general Ramiro Gómez.

Actualmente no tienen cargos fundamentales como hace un poco más de dos años, sin embargo, el regreso de dos personajes que no salieron bien de la institución deja muchas preguntas al aire.