Rover ‘Perseverance’ de la NASA se topa con ‘diablo de polvo’ en cráter Jezero de Marte

Un “diablo de polvo” moviéndose por el terreno del cráter Jezero de Marte fue captado por una de las cámaras del rover “Perseverance” de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos.

“Vi un diablo de polvo.

“Puedes verlo en la distancia, detrás de mi brazo robótico en esta vista mejorada/procesada.

“El diablo de polvo se mueve de derecha a izquierda y crea torbellinos de polvo en su camino”, se establece en la cuenta en Twitter de la misión “Mars 2020” de la NASA.

Los “diablos de polvo” se forman al elevarse y rotar bolsas de aire caliente.

El fenómeno ya había sido captado desde la órbita marciana y en otras misiones en superficie.

See the zoomed-in view of this dust devil on Mars. pic.twitter.com/4ILDqoejZ8

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 16, 2021