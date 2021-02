Mark Zuckerberg ofrece una nueva visión sobre el futuro del teletrabajo

La pandemia de coronavirus ha obligado a empresas de todo el mundo a adaptarse al teletrabajo, y ahora que la crisis sanitaria parece estar acercándose gradualmente a su fin, algunos ya no ven la necesidad de la presencia física de sus empleados. Esta opinión la comparte también el director ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg, quien proclama que en el futuro el trabajo superará las barreras físicas y entrará al nivel de la realidad virtual (VR) y aumentada (AR).

Esta semana, el multimillonario estadounidense hizo una breve aparición en Clubhouse, una popular red social de chat de audio donde solo se puede acceder con invitación, para compartir su visión futurista sobre la interacción persona-computadora y el trabajo remoto.

Según el fundador de la mayor red social del mundo, los confinamientos pandémicos han demostrado que no es necesario vincular a los empleados a ubicaciones físicas y oficinas, dado que las tecnologías de AR y VR hacen posible “vivir donde sea y estar ‘presente’ donde quieras”, recoge el inversor capitalista Josh Constinea.

Here’s what Mark Zuckerberg said on Clubhouse about AR, VR, and Remote Work

“We should be teleporting, not transporting ourselves” pic.twitter.com/AT16reaQus

— Josh Constine – SignalFire (@JoshConstine) February 5, 2021