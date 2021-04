Google agrega a Pac-Man y Hello Kitty a su buscador de realidad aumentada

Google ha incorporado a su herramienta de realidad aumentada (RA) algunos personajes de anime y videojuegos japoneses como Pac-Man o Hello Kitty, para que los usuarios puedan interactuar con ellos a través de sus teléfonos celulares.

Personajes de anime japonés clásico y videojuegos, como Evangelion, Gomora, Gundam, Ultraman, Kogimyun, Taiko Master, Pompompurin, Little Twin Stars y los mencionados Hello Kitty y Pac-Man, pueden cobrar vida en el móvil con la tecnología del buscador.

Para activar la visualización por RA, hay que buscar el nombre del personaje en la barra de búsqueda de Google desde un smartphone.

En un resultado automático en el carrusel, se debe pulsar la opción Visualizar en 3D.

Los usuarios pueden colocar a los personajes en su propio espacio 3D mediante la cámara de un teléfono Android o iOS y escuchar los efectos de sonido asociados a ellos.

Así lo explica Google en su blog.

Además, indica que los usuarios pueden usar las “opciones de disparo” para grabar video AR y compartir el contenido a través del hashtag #Google3D y #GoogleSearchAR.

From Ultraman in your backyard to Hello Kitty in your living room, add your favorite Japanese characters to your space with AR → https://t.co/BwmImHdouJ

Search for your favorite characters on your phone and tap “View in 3D”. Share your best creations using #Google3D. pic.twitter.com/D9AdMzRDSM

— Google (@Google) April 20, 2021