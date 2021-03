Experimenta Saturno cambios en su vasta y turbulenta atmósfera

A medida que el verano del hemisferio norte del planeta finaliza, Saturno experimenta cambios en su vasta y turbulenta atmósfera.

“Estos pequeños cambios, de un año a otro, en las bandas de color de Saturno son fascinantes.

“A medida que Saturno avanza hacia el otoño en su hemisferio norte vemos que las regiones polares y ecuatoriales cambian, pero también vemos que la atmósfera varía en escalas de tiempo mucho más cortas.

“Lo que encontramos fue un ligero cambio de un año a otro en el color, posiblemente la altura de las nubes y los vientos; no es sorprendente que los cambios no sean enormes, ya que sólo estamos viendo una pequeña fracción de un año de Saturno.

“Esperamos grandes cambios en una escala de tiempo estacional, por lo que esto muestra la progresión hacia la próxima estación”, aseveró Amy Simon, científica planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos en Greenbelt, Maryland, sobre los cambios en la vasta y turbulenta atmósfera de Saturno, mismos que fueron registrados telescopio espacial Hubble.

Ello, a través de una serie de imágenes tomadas en 2018, 2019 y 2020.

Y publicadas en el Planetary Science Journal.

Hello, Saturn! 😍

Every season on the ringed planet lasts over seven Earth years. Hubble images taken between 2018 and 2020 show the planet’s northern hemisphere transitioning from summer into fall: https://t.co/pocNnYoTak pic.twitter.com/oAL1VPN7t3

— Hubble (@NASAHubble) March 18, 2021