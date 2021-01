Descartan científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM eventual ‘despertar’ del volcán Popocatépetl

Científicos del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descartaron un eventual “despertar” del volcán Popocatépetl.

“Tenemos un volcán que emite fragmentos incandescentes durante día y noche, aunque particularmente visibles en la actividad nocturna.

“Lo que ahorita está sucediendo es este fenómeno, que produce, fundamentalmente, ceniza; hay pequeñas emisiones, y otras más grandes, que producen más ceniza.

“Lo que vemos ahora está dentro de los parámetros observados anteriormente; creemos que ahora, con el conocimiento en estos 26 años, y, sobre todo, habiendo vivido la crisis de diciembre del año 2000, en donde produjo su actividad más importante, culminando el 21 o 22 de enero del 2001, tenemos, más o menos, idea de lo que puede hacer el volcán.

“Mientras los parámetros que observamos antes no cambien ahora, nos da confianza que el volcán no va a hacer algo más de lo que ya hemos visto, emitir ceniza, emitir explosiones, a veces espectaculares, pero que no ponen en riesgo a la gente”, coincidieron en señalar Hugo Delgado Granados, Ana Lillian Martin del Pozzo y Carlos Valdés González, director e investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM, en conferencia virtual, en la que remarcaron que el comportamiento que ha tenido el coloso en las últimas semanas no representa ninguna exposición considerable ni preludia algún evento de alta peligrosidad.