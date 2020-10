Con concentraciones de agua la Luna

Vía el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA, por sus siglas en inglés), científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmaron la presencia de agua en la Luna, en el área de la superficie que es iluminada por el Sol.

Las concentraciones del vital líquido son de 100 a 412 partes por millón, las cuales equivalen a una botella de agua de 12 onzas, alrededor de 350 mililitros.

El Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja detectó las moléculas de agua (H2O) en el cráter Clavius de la Luna.

La cavidad en referencia es una de los más grandes y visibles desde la Tierra, y se encuentra en el hemisferio sur del satélite natural de la Tierra.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020