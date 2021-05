Cohete espacial chino al fin cae en la tierra

Un segmento del cohete chino Long March 5B se desintegró sobre el mar Arábigo, entrando por primera vez a la atmósfera a la altura de las Islas Maldivas alrededor de las 21:24 horas (tiempo del centro de México) informó la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China la noche del sábado.

“Según la supervisión y el análisis, a las 10:24 horas locales del 9 de mayo de 2021 la primera etapa del cohete portador Larga Marcha 5B ha vuelto a entrar en la atmósfera”, informó la Oficina de Ingeniería Espacial china en un comunicado, proporcionando las coordenadas de un punto situado en el Océano Índico cerca de las Maldivas. Añade que la mayor parte de este segmento se desintegró y destruyó al entrar en la atmósfera.

